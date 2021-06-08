Bisikletle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı

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Samsun'da bisikletle duvara çarpan 14 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.



Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kutlukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun'a ailesiyle birlikte misafirliğe gelen 14 yaşındaki Y.M. bindiği bisikletin duvara çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.M. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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