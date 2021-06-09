Samsun'da çarpışan otomobiller şarampole devrildi: 3 yaralı

Samsun'da çarpışan iki otomobilin yoldan çıkarak bir evin bahçesine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Helvacılı mevkisi SamsunOrdu karayolunun 47. kilometresinde sabah meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esin K. idaresindeki 52 EK 997 plakalı otomobil ile Aydın A. yönetimindeki 55 AYR 28 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de yoldan çıkarak savrulup bir evin bahçesine devrilip ters döndüler. Kazada, araç sürücüsü Esin K. ile Esra K. ve Esma K. yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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