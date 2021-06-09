“Güçlü Ve Mutlu Okul Projesi” Samsun’da hayata geçirildi

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi çerçevesinde hazırlanan ve pandemi dolayısıyla çocukların duygusal olarak güçlendirilmesini amaçlayan “Güçlü ve Mutlu Okul Projesi” hayata geçirildi.

2023 Eğitim Vizyon belgesinde belirtilen; “Bir yaşam alanı olarak okulu her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan evrensel, millî ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin içselleştirildiği mekânlar olarak okulları güçlendirmek” hedefine yönelik olarak hazırlanan “Güçlü ve Mutlu Okul” isimli proje teorik değil pratik uygulamaları ile dikkat çekiyor.

Yüz yüze eğitime başlanmasıyla beraber öğretmen ve öğrencilerin zihinsel ve duygusal durumlarına ilişkin değerlendirmeler yapmak, çocukların okula uyum sürecini desteklemek ve yeni eğitim sürecine tüm okulun ayak uydurması gerekiyor. Bu nedenle okulu, öğretmenleri ve öğrencileri ve velileri desteklemek amacıyla bilimsel verilere dayanan bir proje hayata geçirme ihtiyacı doğdu. “Güçlü ve Mutlu Okul Projesi”nin bu amacı yerine getirmesi planlanıyor.



Öğretmen Mutluluk Atölyeleri açılıyor

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, “Proje kapsamında öğretmenlerimizin öğrencilerini desteklemeleri ve kendi mutluluklarını yönetebilmelerini sağlamak için ‘Öğretmen Atölyeleri’ hazırladık. Atölyeler ve etkinlikler uzaktan eğitim ve salgın koşulları dikkate alınarak özel olarak psikolojik danışmanlarımız tarafından hazırlandı. Öğretmen atölyelerinde psikolojik dayanıklılık, iyimserlik, iyi oluş hali, duygu okuryazarlığı gibi konularda etkinlikler yer alıyor. Bu etkinlikler hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim koşullarında uygulanabilecek şekilde tasarlandı. Öğretmenler atölye sonrasında öğrencilere yönelik olarak hazırlanan ‘Mutlu Öğrenci Etkinliklerini’ öğrencilerle beraber uyguluyorlar. Böylece salgın sonrası oluşabilecek başarı açığı yanında duygusal açığında giderilmesi hedefliyoruz” dedi.



“Hibrit eğitim konusunda bilgi ve beceriler desteklenecek”

Uzaktan eğitim sonrası yüz yüze eğitim başladığında hibrit eğitim modelinin eğitim hayatın içinde daha fazla yer alacağı öngörülüyor. Güçlü ve Mutlu Okul Projesi ile yüz yüze eğitime tam olarak geçildiğinde öğretmenlerin mesleki anlamda daha güçlü olması açısından “hibrit eğitim” konusunda seminer ve konferanslar yapılacak. Hibrit eğitim konusunda planlanan eğitimler sadece öğretmenler ile sınırlı kalmayarak öğretmeni yönetici ve öğrencileri de içine alan bir hibrit eğitim atmosferi oluşturulması amaçlanıyor. Hibrit eğitim atmosferine hazırlık kapsamında öğretmenlere; “Hibrit eğitim ve sınıflarda kullanımı”, “Yeni öğretim ve yeni sınıf içi yönetim stratejileri”, ebeveynlere; “İnternet Destekli Eğitim”, “uzaktan eğitim sonrası ev içi yeni davranış sorunları ve çözüm önerileri”, “hibrit eğitim nedir? Ebeveynler nasıl destekleyici olabilir?”, Yöneticilere yönelik; “uzaktan eğitim teknolojilerinin planlanması, hazırlanması ve uygulanmasında kullanılan yöntem ve teknikler”, “Salgın Sonrasında Öğrencilerde Görülebilecek Farklı Davranışlar ve Öğrenciye Yaklaşım” ve “yüz yüze eğitimle birlikte okulları bekleyen yeni sorunlar ve yeni fırsatlar” gibi onlarca konuda her ay eğitimler planlanıyor.

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