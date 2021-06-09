Samsunlu 2 öğrenci Türkiye ikincisi oldu

TÜBİTAK’ın düzenlediği 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri edebiyat ve sosyoloji alanında Türkiye ikincisi oldu.

Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor.

Bu yıl yarışmaya 2 bin 615 farklı okuldan 11 bin 251 kız ve 7 bin 858 erkek öğrenci olmak üzere toplam 19 bin 109 öğrencinin hazırladığı 14 bin 10 proje başvurusu alındı.

Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri edebiyat ve sosyoloji alanında hazırladıkları projeler ile 52. TÜBİTAK 2204A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda önce bölge finalinde birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı ve final yarışmasında da ikincilik başarısını elde etti.

Edebiyat alanında “Söz Sanatlarının, Tanpınar’ın İmgeleri Perspektifinde, Web2.0 Araçları Kullanılarak Öğrencilerin Kendi Ürettikleri Metinler Üzerinden Öğretimi” adlı proje Türkiye finale kalan 22 proje içinden Türkiye ikinciliğine hak kazandı. Projeyi hazırlayan öğrenciler Hilal Sude Yerebakan ve Feyza Nur Armutçu, edebiyat derslerinde yazarlık yoluyla edebi kavramların web2.0 araçları yoluyla nasıl daha iyi öğretilebileceğini araştırdılar ve önerilerde bulundular. Danışmanlığını edebiyat öğretmeni Bülent Köksal’ın yaptığı proje edebiyat derslerinde edebi bilgilerin teorik değil de yazarlık uygulamaları ile öğretilmesi gerekliliğine ilişkin çözümler sunuyor.

Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin TÜBİTAK 52. Lise Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda sosyoloji alanında ikincilik kazanan projenin konusu ise “Sosyal Medyadaki Filtreli Görüntülerin Liseli Gençlerin Beden Algısı Üzerindeki Etkisi”. Projeyi, Dilara Yürükcü ve Nur Betül Biton hazırladı. Danışman öğretmenliğini Nilgün Baş’ın yaptığı projede öğrenciler, sosyal medya ortamında filtreli görüntü paylaşılmasının paylaşan ve paylaşımlara maruz kalan kişilerin beden algıları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladı.

Diledebiyat ve değerler eğitimi tematik alanlarında derece alan bu iki proje ile Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin aynı anda birkaç alandan derece alan çok az okuldan biri olduğu belirtildi.

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