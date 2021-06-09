Samsun’da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı

Samsun’da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, SamsunOrdu karayolunda seyir etmekte olan Salih B. idaresindeki 55 KA 443 plakalı kamyonet kavşağa dönerken, aynı istikamette seyir eden Abdullah Y. hakimiyetindeki 52 ABB 865 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpışma sonucu otomobilde büyük hasar meydana gelirken kaza sonucu Abdullah Y., Nazlı Y., Salih B. ve Ünzile B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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