Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, E.E.K. ve E.Y isimli şahısların bulundukları araçtan 710 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen makas ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E.K ve E.Y. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.