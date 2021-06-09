Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da uyuşturucu madde ve silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen A.C.K. isimli şahsı takibe aldı. Narkotik ekiplerinin yaptıkları takip ve çalışmalarda, şüpheli ile temasta bulunan S.T. isimli şahıstan 112 kapsül sentetik ecza, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 3 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. A.C.K.'nin ikametinde yapılan aramada da 389 kapsül sentetik ecza, 4,46 gram esrar maddesi, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 5 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği, 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 745 TL elde edildi. Gözaltına alınan A.C.K. ile uyuşturucu madde ticaretine aracılık yaptığı tespit edilen S.T., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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