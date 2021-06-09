Banka ve ATM'ye taşlı saldırı kamerada



Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA (Samsun), (DHA)SAMSUN'da bir banka şubesi ile başka bir bankanın ATM´sine taşlı saldırıda bulunan şüpheli gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda meydana geldi. İki farklı banka şubesinin alarmı çalınca, bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bankalardan birinin camında, diğerinin ise ATM'sinde maddi hasar meydana geldiğini gördü. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin Ö.U. olduğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Ö.U., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Taşlı saldırı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun / Çarşamba Mehmet Emin COŞKUNDERE

2021-06-09 14:33:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.