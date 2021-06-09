Vali Dağlı ihtiyaç sahipleri için talimatı verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı ihtiyaç sahipleri için talimatı verdi

İHA

Vali Dağlı ihtiyaç sahipleri için talimatı verdi

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara daha onlar başvuru yapmadan ulaşılması ve sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi için çalışma yürütülmesi talimatı verdi.
Samsun genelinde vatandaşların sorunlarını çözme ve taleplerini cevapsız bırakmama gayretiyle faaliyetlerine devam eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının(SYDV) çalışmalarının değerlendirildiği toplantı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında ilçe kaymakamları ile il ve ilçe SYDV müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, sosyal devlet anlayışı kapsamında yoksullukla mücadele edilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun vatandaşların doğruluk, eşitlik ve objektiflik ölçütlerine bağlı kalarak sosyal yardımlarla desteklenmesi amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Vali Dağlı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara daha onlar başvuru yapmadan ulaşılması ve sosyal sorumluluk projelerinin geliştirilmesi için çalışma yürütülmesi talimatı verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği 'Yöresel Ürünler Pazarı' açıldı
YEREL HABERLER Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye ...
Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs Samsun ...
Atakum Belediyesi Yaz Spor Okulu’na kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Yaz Spor Okulu’na kayıtlar başladı
Hastanede doktorun öldürülmesindeki ihmal davasında 11 görevliye beraat
YEREL HABERLER Hastanede doktorun öldürülmesindeki ihmal davasında ...
Fırının metal dolabını çalan hırsız kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Fırının metal dolabını çalan hırsız kameraya ...
Dr. Furtun'un katiline verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay onadı Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Neslihan Funda Furtun: “Katilin en ağır ceza ile cezalandırılmasından memnunum"
YEREL HABERLER Dr. Furtun'un katiline verilen müebbet hapis cezasını ...
Samsun'da 326 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 326 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İlkadım’da yapı kontrol personeline eğitim semineri
YEREL HABERLER İlkadım’da yapı kontrol personeline eğitim semineri
Banka ve ATM'ye taşlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Banka ve ATM'ye taşlı saldırı kamerada
Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç oldu Otomobil, kamyonet ve minibüsün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Viyadük üzerinde 3 araç çarpıştı, trafik felç ...
Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan 2 kişi ...
Başkan Özdemir: “Kurumlarımız ile iş birliğine açığız”
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: “Kurumlarımız ile iş birliğine ...
Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye gözaltı
Samsun’da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun’da otomobil kamyonete çarptı: 4 yaralı
Samsunlu 2 öğrenci Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Samsunlu 2 öğrenci Türkiye ikincisi oldu
“Güçlü Ve Mutlu Okul Projesi” Samsun’da hayata geçirildi
YEREL HABERLER “Güçlü Ve Mutlu Okul Projesi” Samsun’da hayata ...
Karadeniz’in 18 ilinin 15’inde vaka sayıları düştü Rize, Kastamonu ve Bartın’da vaka sayıları arttı
YEREL HABERLER Karadeniz’in 18 ilinin 15’inde vaka sayıları ...
Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi Klimalarda 'lejyoner' adı verilen bazı mikroorganizmalar üreyebiliyor
YEREL HABERLER Klimalarda 'lejyoner' hastalığı tehlikesi Klimalarda ...
Samsun'da çarpışan otomobiller şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da çarpışan otomobiller şarampole devrildi: 3 ...
ATM’lerde şaşırtan görüntü ATM’lerin ekranlarını kırdılar
YEREL HABERLER ATM’lerde şaşırtan görüntü ATM’lerin ekranlarını ...
4 yılda 85 bin kilometre pedal çevirdi
YEREL HABERLER 4 yılda 85 bin kilometre pedal çevirdi
Sedanur, vefat eden babasının muhtarlık bayrağını devraldı
YEREL HABERLER Sedanur, vefat eden babasının muhtarlık bayrağını ...
Bisikletle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı
YEREL HABERLER Bisikletle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı
Samsun'da bir kişi alkol zehirlenmesi iddiasıyla hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi alkol zehirlenmesi iddiasıyla ...