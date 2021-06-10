Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid sonrası çocuklarda gelişen "MIS-C" birçok organı etkiliyor MIS-C’den doktor anne-babanın 8 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmişti

İHA

Covid sonrası çocuklarda gelişen "MIS-C" birçok organı etkiliyor MIS-C’den doktor anne-babanın 8 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetmişti

Annebabası doktor olan 8 yaşındaki bir çocuğun, korona virüs sonrası gelişen multisistem inflamatuar sendromundan (MISC) hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen “MISC” vakalarında artış görülmeye başladığı bildirildi.
6 aylık ile 18 yaş arasında Covid19 virüsünü atlatan çocuklarda görülmeye başlanan ve birden fazla organı etkileyen multisistem inflamatuar sendromu (MISC) aileleri tedirgin ediyor. Medicana Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, MISC hakkında bilgi verdi. Pandemide vaka sayılarının arttığı zamanlarda çocukların ağır klinik tablolarla karşılaştıkları söyleyen Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, "Covid19 pandemisi sırasında görülen vakalar genellikle çocuk hastaların erişkin hastalara göre daha hafif hatta asemtomatik seyrettiği yönündeydi. Fakat pandemi ile birlikte hasta sayısı arttıkça bazı çocukların özellikle çok ağır klinik tabloyla ve yüksek ateşle geldiğini görmeye başladık. Bu hastalık 6 ay ile 18 yaş arasında herhangi bir yaş arasında olabiliyor. Her çocukta bunu görmüyoruz. Bu ağır klinik tabloya biz ’multisistem inflamatuar sendrom’ (MISC) diyoruz" dedi.
Hastalığın seyri ve erken tanının önemine dikkat çeken Dr. Yakar, "Genellikle çocuk Covid19 geçirdikten 4 ile 6 hafta sonra anormal bir immün yanıt gerçekleşiyor. Bu immün yanıt erişkinlerdeki stokin fırtınasına çok benziyor. Çocuk bu ağır immün yanıt ile birlikte organlarında hasara neden oluyor. Genellikle hastalarda klinik tablo şu şekilde işliyor. Ağır bir düşmeyen yüksek ateş, sonrasında tutulan organlara göre reaksiyon verebilmektedir. Santral sinir sistemini tutuyorsa uykuya yönelme, havale geçirebiliyor. Solunum sistemini tutuyorsa solunum sıkıntısı nefes darlığı ile gelebiliyor. Kardiyovasküler sistemi tutuyorsa hipotansiyon ve aritmi görülebiliyor. Bazen deri bulgularıyla kendini gösterebiliyor. Ellerde ve ayaklarda şişme ve soyulma görülebiliyor. Bu yönüyle kawasakiye benziyor ama kawasakiden farklı olarak 6 ay ile 18 yaş arasında herhangi bir yaş grubunda görülebilmektedir. Hastalarda çok sık karşılaştığımız bir durum değil. 100 binde 2 oranında görmekteyiz. Bu çocuklarda yüksek ateşi görülüyor. MISC tanısını koyabilmemiz için yüksek ateş, en az 2 organ tutulumu ve Covid19 geçirdiğinin kanıtlanması gerekiyor. Bu hastaların yüzde 50’si kalp kası tutulumu ile geliyor. Hipotansiyon ve şokla ilerleyebiliyor. Bu hastalar genellikle yoğun bakım şartlarında takip edilmektedir. Hastalığın kesin tanısı konulur konulmaz ilik tedavisi başlanıyor. Gerekli görülürse steroid tedavisi de tedaviye eklenmektedir. Bu klinik tabloyu ailelerin bilmesi çok önemlidir. Çünkü erken tanı ve tedavi hayat kurtarıcıdır" diye konuştu.

8 yaşındaki Toprak, MISC'den hayatını kaybetmişti
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Şenol Kılınç ile Anestezi Uzmanı Doktor Gülsüm Kahveci Kılınç'ın çocukları 8 yaşındaki Toprak Kılınç, yakalandığı korona virüs sonrası ortaya çıkan multisistem inflamatuar sendromu (MISC) hastalığından hayatını kaybetmiş ve memleketi Samsun'da toprağa verilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsunlu öğrenciler Türkiye 3'üncüsü oldu
YEREL HABERLER Samsunlu öğrenciler Türkiye 3'üncüsü oldu
Karadeniz'de 1 milyon 690 bin kişiden fazlasının aşılanması tamamlandı 18 ilde toplam 3 milyon 918 bin 826 doz aşı yapıldı
YEREL HABERLER Karadeniz'de 1 milyon 690 bin kişiden fazlasının ...
Koçal: "Tüketicinin ihtiyaç sıralamasını reklamlar değiştirmemeli” Samsun Üniversitesi ve Ticaret Bakanlığı iş birliği ile “Ürün Güvenliği Paneli”
YEREL HABERLER Koçal: "Tüketicinin ihtiyaç sıralamasını reklamlar ...
Samsun'da bir kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kadın uyuşturucu ticaretinden gözaltına ...
Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti
YEREL HABERLER Kargodan 120 kaçak parfüm ele geçti
Samsunspor, Brahim Darri ile anlaştı
YEREL HABERLER Samsunspor, Brahim Darri ile anlaştı
Karadeniz'de yunus şöleni Yunusların balık yakalarken dansı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Karadeniz'de yunus şöleni Yunusların balık yakalarken ...
Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle hastaneye sevk edilince devlete teşekkür etti
YEREL HABERLER Kiraz ağacından düşen çiftçi, ambulans helikopterle ...
Samsunspor Brahim Darri ile sözleşme imzaladı Samsunspor’un 4. transferi Brahim Darri oldu
YEREL HABERLER Samsunspor Brahim Darri ile sözleşme ...
Samsun'da 300 bin dal kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 300 bin dal kaçak makaron ele geçirildi
Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Damperi açık unutulan kamyon köprüye çarptı: 2 yaralı
Bafra Akademi Hazırlık Kursu'nun POMEM başarısı Erkeklerde yüzde 87, kadınlarda yüzde 84 başarı
YEREL HABERLER Bafra Akademi Hazırlık Kursu'nun POMEM ...
Dr. Furtun cinayetindeki 'ihmal davası' üst mahkemeye taşınıyor DÜZELTME
YEREL HABERLER Dr. Furtun cinayetindeki 'ihmal davası' üst mahkemeye ...
Canik can dostlarına sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Canik can dostlarına sahip çıkıyor
Vali Dağlı ihtiyaç sahipleri için talimatı verdi
YEREL HABERLER Vali Dağlı ihtiyaç sahipleri için talimatı verdi
Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı Kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği 'Yöresel Ürünler Pazarı' açıldı
YEREL HABERLER Kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye ...
Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'a yerli lityum pilli elektrikli otobüs Samsun ...
Atakum Belediyesi Yaz Spor Okulu’na kayıtlar başladı
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi Yaz Spor Okulu’na kayıtlar başladı
Hastanede doktorun öldürülmesindeki ihmal davasında 11 görevliye beraat
YEREL HABERLER Hastanede doktorun öldürülmesindeki ihmal davasında ...
Fırının metal dolabını çalan hırsız kameraya yakalandı
YEREL HABERLER Fırının metal dolabını çalan hırsız kameraya ...
Dr. Furtun'un katiline verilen müebbet hapis cezasını Yargıtay onadı Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Neslihan Funda Furtun: “Katilin en ağır ceza ile cezalandırılmasından memnunum"
YEREL HABERLER Dr. Furtun'un katiline verilen müebbet hapis cezasını ...
Samsun'da 326 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Samsun'da 326 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İlkadım’da yapı kontrol personeline eğitim semineri
YEREL HABERLER İlkadım’da yapı kontrol personeline eğitim semineri
Banka ve ATM'ye taşlı saldırı kamerada
YEREL HABERLER Banka ve ATM'ye taşlı saldırı kamerada