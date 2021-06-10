Samsun'da su deposundan hırsızlık

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Samsun'da su deposundan akü, regülatör ve güneş enerji paneli çalındı.

Olay, Samsun'un Ladik ilçesinin Budakdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SASKİ) ait su deposuna giren hırsız veya hırsızlar 1 adet güneş enerjisi paneli, 1 adet akü ile 1 adet regülatör çaldı. Hırsızlık olayını fark eden görevliler jandarmaya haber verdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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