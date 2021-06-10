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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“23 Nisan ve Atatürk” yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

İHA

“23 Nisan ve Atatürk” yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Atakum Belediyesi ve Atakum Eğitim Kooperatifi (ATEK) iş birliğiyle düzenlenen “23 Nisan ve Atatürk” konulu resim, öykü ve şiir yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Tüm kategorilerde 374 eserin yer aldığı yarışmada 21 ilkokul ve ortaokul öğrencisi derece elde etti.
Atakum Belediyesi Kültür Müdürlüğü ile Atakum Eğitim Kooperatifi (ATEK) iş birliğiyle ilkokul ile ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen “23 Nisan ve Atatürk” konulu resim, öykü ve şiir yarışmasının sonuçları açıklandı. Toplamda 374 eserin katıldığı yarışmanın jürisi ise yazarlar Haldun Açıksözlü, İbrahim Ünsal Uçar ile Erdoğan Car isimlerinden oluştu. 21 öğrencinin derece elde ettiği yarışmanın ödülleri ise Atakum Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci tarafından verildi. Ayrıca törene katılan tüm öğretmenlere ve velilere de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün eseri Nutuk hediye edildi.

Çocuklarımız için çalışıyoruz
Ödül alan öğrenciler ile aileleriyle tek tek ilgilenen ve ödüllerini veren Başkan Deveci, “Biz çocuklarımız için çalışıyoruz. Beni ayakta tutan, buna benzer özel günler ve çocuklarımızın sevgisi. Çocuklarımızın geleceği ve başarısı için hepinizden destek istiyorum. Bizim bir eğitim kooperatifimiz var. Meslek edindirme ve üniversite hazırlık kursları açıyoruz. Asla özel okullarla yarışmıyoruz, rekabet etmiyoruz. Başarıları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İyi şeylerde, güzelliklerde, insani değerlerde yarış olsun istiyoruz. Tüm isteklerimiz çocukların geleceği için” dedi.
Resim kategorisinin ilkokul birincisi Zeynep Dolunay Akdağ, ikincisi Öykü Nur Özbey, üçüncüsü İpek Kara, dördüncüsü ise Zeynep Zengin oldu. Aynı kategorinin ortaokul birincisi Onur Alp Othan; ikincisi Baran Beren, üçüncüsü de Alya Ocak oldu.
Şiir kategorisinin ilkokul birincisi Ecem Pala, ikincisi Atakan Atahan, üçüncüsü İhsan Kağan Yarar; ortaokul birincisi Yağmur Beyhan, ikincisi Ege Çelebi, üçüncüsü de Beren Karan oldu.
Öykü kategorisinin ilkokul birincisi Tuana Angın; ikincisi Masal Ural, üçüncüsü de Yusuf Kayra Çakibey olurken, aynı kategoride ATEK Özel Ödülü’nü Cemre Gökçelik kazandı. Öykü kategorisinin ortaokul grubu kazananları da şu şekilde oldu: Birinci Görkem Deniz Bağlan, ikinci Ahmet Emin Şen, üçüncü ise Alya Ocak.

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