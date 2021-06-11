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Ertuğrul Sağlam: “Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmayı düşünmüyorum”

İHA

Ertuğrul Sağlam: “Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmayı düşünmüyorum”

– Başarılı Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, Türkiye’de sadece Samsunspor için bir defaya mahsus değiştirdiği kararın arkasında olduğunu ve Türkiye’de Süper Lig dışındaki kulüplerde görev yapmayı kesinlikle düşünmediğini söyledi.
Kariyerinde ilk kez 2. Lig’de Samsunspor’un başında teknik direktörlük yapan Ertuğrul Sağlam, sezonun ilk 10 haftasından sonra geldiği ligde Samsunspor’u TFF 1. Lig’e taşımıştı. Yine ilk kez takım çalıştırdığı TFF 1. Lig'de geçen sezon Adana Demirspor ve Giresunspor ile aynı puanı kazanmasına rağmen 3’lü averaj ile Süper Lig’e çıkamayan kırmızıbeyazlılar ile yollarını ayıran Ertuğrul Sağlam, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile Süper Lig dışındaki takımlarla çalışmayı düşünmediğini kesin bir dille ifade etti.

“Kariyerimde sadece Samsunspor için bir defaya mahsus değiştirdiğim, Süper Lig harici takım çalıştırmak”
Sadece Samsunspor için alt liglerde çalışmayı kabul ettiğinin altını çizen Sağlam, “Son günlerde bazı yayın organlarında da yer alan çok değerli kulüplerimizin tekliflerine ve ilgilerine çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber 15 yıllık teknik adamlık kariyerimde sadece Samsunspor için bir defaya mahsus değiştirdiğim kararımın arkasında olduğumu belirterek, ülkemizde Süper Lig dışındaki kulüplerimizde görev yapmayı kesinlikle düşünmediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile Euro 2020’de mücadele edecek A Milli Takım teknik heyet ve oyuncularımıza da başarılar diliyorum” dedi.
Ertuğrul Sağlam 15 yıllık teknik direktörlük deneyiminde sadece Samsunspor’un başında alt liglerde takım çalıştırmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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