Samsun’da aşı seferberliği: 400’ün üzerinde noktada aşı yapılıyor Oruç: “Samsun’da Sağlık Bakanlığımız ve Samsun Valiliğimizin desteğiyle aşı ekiplerimizle dört koldan, adeta bir aşı seferberliği başlattık” “400’ün üzerinde aşı noktasında, 800’e yakın görevlimizle aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz”

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Samsun’da Sağlık Bakanlığımız ve Samsun Valiliğimizin desteğiyle aşı ekiplerimizle dört koldan, adeta bir aşı seferberliği başlattık. Kamu ve özel hastanelerimiz, aile sağlığı, toplum sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde oluşturduğumuz 400’ün üzerinde aşı noktasında, 800’e yakın görevlimizle aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.

Pandeminin ildeki seyri ve yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgi veren Samsun Valiliği İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre ilimizdeki vaka insidans hızımız, bu hafta da düşüş eğrisi göstermeye devam etti ve yüz binde 55,6’dan yüz binde 49,4’e geriledi. Bu gerileme sonucunda mavi ilçe sayımız ikiye yükseldi. İki haftadır sıfır vaka gözüken Yakakent ilçemizden sonra, Alaçam ilçemizde mavi renge ulaştı. Lâdik, Asarcık, Alaçam ilçelerimizde vakalar tekli sayılara indi. Bu başarıda halkımızın önlemlere uyumu kadar, Covid19 aşısının koruyucu gücünün ilimizde her geçen gün daha fazla hissedilmesi de önemli bir etkeni oluşturuyor. Bu etkiyi özellikle Mavi renge bürünen Yakakent ve Alaçam ilçelerimiz de görüyoruz. Bu iki ilçemiz aynı zamanda ilimizde hedef nüfusa göre en yüksek aşı oranına ulaşan ilçelerimiz arasında yer alıyorlar.

Aşının bize kattığı bu koruyucu gücü tüm ilçelerimize yaymamız ve ilçelerimizin hepsini maviye taşımak için daha çok aşı yapmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız tarafından gün be gün yeni aşı grupları, aşı sıralamasına ekleniyor, aşı olma yaşı her geçen gün daha aşağıya doğru iniyor. 45 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanmasına başladık. Bugün itibariyle yaş sınırı olmadan tüm avukatlarımız, berber ve kuaförlerimiz, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarımız da aşı programımıza dâhil oldu. Gelecek pazartesi itibariyle 40 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılanmasına başlıyoruz. Daha yaygın aşı uygulaması için Biontech aşılarının aile hekimlerimizde de uygulamaya başladık” dedi.

“Biz de bu gücü tüm ilçelerimize yaymak için Sağlık Bakanlığımız ve Samsun Valiliğimizin desteğiyle aşı ekiplerimizle dört koldan, adeta bir aşı seferberliği başlattık” diyen Oruç şu bilgileri verdi:

“Kamu ve özel hastanelerimiz, aile sağlığı, toplum sağlığı merkezlerimiz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizde oluşturduğumuz 400’ün üzerinde aşı noktasında, 800’e yakın görevlimizle aşı sırası gelen vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımızın tek yapması gereken, Sağlık Bakanlığımızın duyurularını takip ederek, belirli dönemlerle aşı uygunluk durumlarını kontrol etmeleri; aşı sıraları geldiğinde de hiç tereddüt etmeden, aşı randevularını alıp, Sinovac, Biontech ayrımı yapmadan aşılarını olmaları. Sosyal medya üzerinden duydukları sözlere değil, Sağlık Bakanlığımız tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri. Lütfen aşının etkinliğini daha rahat göstermesi için, önlemlere büyük bir özenle uymaya devam edelim. Maske, mesafe kurallarına uymaktan asla vazgeçmeyelim. İnşallah bu etkin aşı çalışması ve önlemlere uyum sayesinde nüfusumuzun büyük bir kısmını aşılayıp, eski güzel günlerimize en kısa zamanda ulaşacağız.”

