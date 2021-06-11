FETÖ'den aranan şahıs GBT sorgulamasında yakalandı

Samsun'da durdurulan şüpheli araçta bulunan bir kişi, yapılan GBT sorgulamasında FETÖ'den arandığı ortaya çıkınca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve hareketlerinin deşifre edilmesi ve ülke genelinde aranması olan örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam Atakum ilçesinde durdurulan araçta bulunan A.Ö.'nin yapılan GBT sorgulamasında Konya 1.Sulh Ceza Hakimliğince "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi. A.Ö., TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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