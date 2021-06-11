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Samsun'da 800 bin kişiye afet eğitimi verilecek Samsun'da AFAD Farkındalık Çadırı kuruldu Vali Dağlı: "800 bin hemşerimize bu eğitimi ulaştıracağız"

İHA

Samsun'da 800 bin kişiye afet eğitimi verilecek Samsun'da AFAD Farkındalık Çadırı kuruldu Vali Dağlı: "800 bin hemşerimize bu eğitimi ulaştıracağız"

İçişleri Bakanlığı'nca 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle eğitim faaliyetleri kapsamında Samsun Cumhuriyet Meydanı'na "AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı" kuruldu. Çadırı ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Bu eğitim modeli 50 dakikalık bir sunum dinleme halindedir. Şu anda 207 bin Samsunlu hemşerimize ulaştık. İnşallah bunu 800 bin hemşerimize ulaştıracağız" dedi.
Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda, arama kurtarmada kullanılan malzemeler sergilendi. Vatandaşlara el broşürü dağıtılarak bilgilendirme yapılan çadırda, önceki yıllarda yaşanan afetlerle ilgili görsellere de yer verildi. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de çadır içerisinde bir stant kurarak vatandaşları tütün kullanımının zararlarını anlattı. Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri AFAD Farkındalık Eğitim Çadırı'nı gezerek incelemelerde bulundu.

"800 bin hemşerimize bu eğitimi ulaştıracağız"
İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "İl Sağlık Müdürlüğümüz, AFAD müdürlüğümüzün ve gönüllü TAMGAKUT ekibimizin buradaki durumunu görüyoruz. 2021 yılı Afet Farkındalık Eğitimi yılıdır. Bu manada çok önemlidir. İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Bu anlamda biz 1 milyon 400 bin Samsunlu hemşerimizden 800 bin tane afet farkındalık eğitimi vermek suretiyle onlara ulaşacağız. Bu eğitim modeli 50 dakikalık bir sunum dinleme halindedir. Şu anda 207 bin Samsunlu hemşerimize ulaştık. İnşallah bunu 800 bin hemşerimize ulaştıracağız. Burada hem ev hanımları hem öğrenci olanlar, kamu kurumunda çalışanlar, büyüklerimizim tamamının dinlemesini istiyoruz. 800 bin rakamı bu şekilde ortaya çıktı. Çünkü afetle hepimiz karşı karşıyayız. Sadece dışarıda a çalışanlar değil, evde yaşayanlar da afetle karşı karşıya kalabilir. Vezirköprü ve Havza ilçelerimiz 1940'lı yıllarda yaşadığı bir deprem var. Ardından sel felaketlerimiz var zaman zaman yaşadığımız. Heyelan ve benzeri felaketlerle de her zaman karşı karşıya kalabiliriz. Bu manada afet farkındalığını arttırmak için bu eğitimi almamız gerekiyor" dedi.
Çadır ziyaretine ayrıca, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı katıldı.

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