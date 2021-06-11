Diyabet hastalarında ayak enfeksiyonu riski

Diyabet hastalarında küçük yaraların iltihaplanıp, diyabetik ayak enfeksiyonuna neden olabileceğini söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “İyi bir yara bakımı ve enfeksiyon tedavisi yapılmazsa, enfeksiyon ilerleyerek kemikleri tutar(osteomiyelit). Bu hastalarda uzun süreli antibiyotik tedavisinden yanıt alınamazsa, ayak kesilmesi (ampütasyon) bile gerekebilir” dedi.

Diyabetin kronik bir hastalık olduğunu belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, hastalığın vücutta birçok sistemde hasara neden olabileceğini vurgulayarak oluşabilecek ayak yaraları konusunda dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.



Erken dönemde fark edilmeyebilir

Diyabet hastalarında ayak yaralarının oluşumuna yol açan birkaç neden olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Kontrolsüz şeker, kontrolsüz diyet, ayak damarlarında tıkanıklık veya darlık, ayak sinirlerinin hasarı ve ayak bakımı ve hijyeninin yetersizliğidir. Diyabet hastalarında küçük yaralar iltihaplanıp, diyabetik ayak enfeksiyonu ortaya çıkabilir. Sinir harabiyeti nedeniyle hastalar yaraları erken dönemde fark etmeyebilir. Kan dolaşımının bozuk olmasıyla birlikte yarada enfeksiyon gelişmesi kolaylaşır. Ayrıca ayak bakımı yetersiz ise, tırnaklarda ve parmak aralarında gelişen mantar enfeksiyonları da bakterilerin yaraya yerleşmesini kolaylaştırır. Diyabetik ayak enfeksiyonunda; yara yerinde ağrı, kızarıklık, hassasiyet, ısı artışı ve pis kokulu akıntı görülebilir” açıklamasında bulundu.





Diyabet hastaları çıplak ayakla dolaşmamalı

Diyabetik ayak enfeksiyonlarının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, “Enfeksiyonlar erken dönemde tedavi edilmelidir. Eğer iyi bir yara bakımı ve enfeksiyon tedavisi yapılmazsa, enfeksiyon ilerleyerek kemikleri tutar (osteomiyelit). Bu hastalarda uzun süreli antibiyotik tedavisi verilir ve yanıt alınamayan durumlarda ayak kesilmesi (ampütasyon) bile gerekebilir. Diyabetik ayak enfeksiyonlarının önlemesi için mutlaka hastalar düzenli olarak ayaklarının kontrollerini yaptırmalıdır. Yaralanmamaya özen gösterilmelidir. Diyabet kontrol altında olmalı ve diyabet ilaçları düzenli kullanılmalıdır. Çıplak ayakla dolaşılmamalı, özellikle beton ve kuma basılmamalıdır. Ayağı sıkan, dar ayakkabılar, terlikler, naylon çoraplar kullanılmamalı, pamuklu çoraplar giyilmemelidir. Uygun ortopedik ayakkabılar kullanılmalıdır. Ayaklar yıkandıktan sonra nemli bırakılmamalı, mutlaka kurulanmalıdır. Mümkünse düzenli egzersiz yapılmalıdır” diye konuştu.

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