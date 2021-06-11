22 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde 22 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde “yaralama ve görev yaptırmamak için direnme” suçlarından 22 yıl hapis cezası bulunan Kavak ilçesi doğumlu Muhammer K.(37), Gazipaşa Mahallesi Bahçeler Sokak üzerinde ekiplere yakalandı.

Hükümlü şahıs işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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