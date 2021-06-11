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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun TÜBİTAK Türkiye Finali’nde yedi projede ödül aldı

İHA

Samsun TÜBİTAK Türkiye Finali’nde yedi projede ödül aldı

Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Türkiye Finali sonuçları belli oldu. Sonuçlara göre Samsun’dan Türkiye finaline katılan 11 projenin 7’ si ödül alarak büyük başarı elde etti.
Lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanlarında TÜBİTAK tarafından Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor.
Bu yıl yarışmaya Samsun’da 88 farklı okuldan 430 öğrencinin hazırladığı 289 proje başvurusu yapıldı. 68 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Bölge finalinde 44 ödülün 22’sini alarak büyük bir başarıya imza atan Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar Türkiye finaline 11 proje ile katılmaya hak kazandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de elde edilen başarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Büyük bir özveri ile yarışmaya katılım sağlayan, Türkiye finaline kalan ve derece alan tüm okullarımızı, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Türkiye finalinde de yine önemli bir başarıya imza atan Samsun’da öğrenim gören öğrencilerin 7 projesi ödül almaya hak kazandı. Yarışmada;
EmineAhmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Nilgün BAŞ danışmanlığında Nur Betül Biton ve Dilara Yürükcü tarafından hazırlanan Sosyal Medyadaki Filtreli Görüntülerin Liseli Gençlerin Beden Algısı Üzerindeki Etkisi: Samsun Örneği projesi sosyoloji alanında ikincilik ödülü.
Bilim ve Sanat Merkezinden Mehmet Köseoğlu danışmanlığında Umur Tuğrul Özbek ve Melis Deniz Şahin tarafından hazırlanan 19 Mayıs Karadeniz Fuarı projesi tarih alanında ikincilik ödülü.
EmineAhmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Bülent Köksal danışmanlığında Feyza Nur Armutçu ve Hilal Sude Yerebakan tarafından hazırlanan Söz Sanatlarının, Tanpınar'ın İmgeleri Perspektifinde, Web2.0 Araçları Kullanılarak Öğrencilerin Kendi Ürettikleri Metinler Üzerinden Öğretimi projesi Türk Dili ve Edebiyatı alanında ikincilik ödülü.
Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinden Deniz Üstünçelik danışmanlığında İclal Şeker ve Safa Merve Zehiroğlu tarafından hazırlanan Rüzgâr Türbin Kanadı Kaplama Malzemelerine Alternatif: Kenevir (Cannabis Sativa) Takviyeli Biyokompozit projesi fizik alanında üçüncülük ödülü.
Özel bir fen lisesinden Esra Şahin danışmanlığında Yaren Gizlenci ve Kağan Erdoğmuş tarafından hazırlanan Yenilenebilir Enerji Kaynağı Olarak Çay (Camellia Sinensis) Artıklarından Pelet Elde Edilmesi ve Ülke Ekonomisine Kazandırılması projesi coğrafya alanında ikincilik ödülü.
Özel bir kolejden Deniz Şen danışmanlığında Eyüp Tarık Engin ve Eyüp Alper Saygılı tarafından hazırlanan Yaylı Süspansiyona Sahip Ayarlanabilir Eklemli Havasız Arazi Tekeri projesi Teknolojik Tasarım alanında üçüncülük ödülü.
Özel bir kolejden Adnan Demirci danışmanlığında Erva Ali Özdemir ve Irmak Tuncel tarafından hazırlanan Erkeklerin Meslek Türlerine ve Dünya Görüşüne Göre Değişen Kadın Algısı projesi sosyoloji alanında teşvik ödülü aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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