Samsun'da uyuşturucu ve silahla yakalanan şahıs tutuklandı

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Samsun'un Yakakent ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu ve silahla yakalanan şahıs tutuklandı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe dahilinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs veya şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde sattığı öğrenilen K.B. isimli şahıs kontrol amaçlı durdurdu. Şahsın şüpheli hal ve hareketler sergilemesi üzerine ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet tabanca ve 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 20 adet tabanca mermisi, 4 adet ayran kutuları içerisinde ekili halde kenevir bitkisi, 67 adet satışa hazır halde paketlenmiş ekstazi hapları(13 parça 5’erli poşetlenmiş halde), 212,8 gram kubar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 8,8 gram metamfetamin maddesi, 0,4 gram yeşil renkli uyuşturucu maddesi, uyuşturucu madde kullanımı ve yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Alaçam Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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