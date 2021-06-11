Çarşamba'da ev yangını

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde çıkan yangın, maddi zararla atlatıldı.

Yangın, Çarşamba ilçesi Üçköprü Mahallesi Üçköprü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmet A.’ya ait 2 katlı evin giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangında alevler kısa sürede evin bir odasını sardı. İhbar üzerine olay mahalline gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonucu evde maddi zarar oluştu.

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