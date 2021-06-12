Pazarda meyve fiyatları cep yakıyor

Samsun'da semt pazarlarında sebze fiyatlarında düşüş yaşanırken, meyve fiyatları ise cep yakıyor.

Yaz sezonunun verimliliği pazarda kendini yeni yeni göstermeye başladı. Sebzelerde önceki haftalara göre fiyat düşüşleri yaşansa da meyve fiyatlarındaki artış vatandaşı memnun etmedi. İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde cumartesi günleri kurulan Modern Pazar'da fiyatlar vatandaşın cebini yaktı. Tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin almak isteyen vatandaşlar fiyatların pahalı olmasından yakınırken esnaflar ise vatandaşların alım gücünün olmamasından yakındı.

Geçen yıla göre meyve satışından daha az pahalı olan, soğan 2,5 TL, patates 3 TL, domates 3 TL, biber 5 TL, kabak 7 TL, marul 2 TL, patlıcan 6 TL, limon 10 TL şeklinde bu yıl pazardaki yerini alırken, meyve fiyatları ise şöyle: Kayısı 10 TL, kiraz 10 TL, muz 10 TL, çilek 7,5 TL, erik 12 TL ve şeftali 8 TL.

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