Havza’da sanayi sitesinde altyapı ve yol çalışması başladı

Havza Küçük Sanayi Sitesinde altyapı ve yol çalışması başladı.

Havza’da Havza Küçük Sanayi Sitesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi tarafından altyapı ve yollarının yenileme çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyen Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, “Yapılacak altyapı çalışması ile de sanayi sitemiz daha güvenli bir hale gelecek” dedi.

Çalışmalar kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan ve zaman içerisinde yapılan altyapı çalışmaları ile bozulan sanayi içi yolların sıcak asfalt kaplanması için hazırlık ve yağmur suyu hattı için Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Havza Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve ilgililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Sebahattin Özdemir, Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin ile de bir süre görüştü. Belediye Başkanı Özdemir daha sonra Cesur Şahin ile birlikte esnafları da ziyaret ettiler. Sanayi esnafı yapılan çalışmalardan ötürü Başkan Özdemir’e teşekkür etti.

İncelemeler sonrasında açıklamalarda bulunan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, şunları söyledi:

“Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte başlattığımız çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlamayı hedeflemekteyiz. Yapılacak çalışma ile sanayi içi yollarımız yenilenecek. Ayrıca yapılacak altyapı çalışması ile de sanayi sitemiz daha güvenli bir hale gelecek. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e ilçemize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ediyorum. Sanayi esnafımıza ve Havzamıza hayırlı olsun.”

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