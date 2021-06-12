İlkadım Zabıtası halk sağlığı denetiminde

İlkadım’da temel ihtiyaç ürünlerinde arz talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşması için çalışmalarını sürdüren, İlkadım zabıtası, ilçede denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, merkezdeki market ve gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetledi. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürüne imha edilmek üzere el konulurken, işletme sahiplerine ise cezai işlem uygulandı.



“Son kullanma tarihine dikkat edelim”

Yapılan denetimler hakkında bilgiler aktaran İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürü Şeref Sarı, “Ekiplerimiz ürünlerin son kullanma tarihlerine ve etiketlerine bakıyor. Üretim yeri ve tarihi bilgilerini kontrol ediliyor. Evraklar ve fiyat denetimini de titizlikle inceliyoruz. Normal fiyatından daha pahalıya sayılan bir ürün gördüğümüz zaman tespit tutuyoruz. Arada fahiş fark var ise bakanlığa gönderiyoruz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin de tespitini yapıp imha ediyoruz. Vatandaşlarımız ürünleri alırken kesinlikle son kullanma tarihlerine baksınlar” dedi.



“Vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız”

Vatandaşların da bu noktada duyarlı davranmalarını isteyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ise şunları söyledi:

“Belediye olarak sadece üzerimize düşen vazifeleri yapmakla yetinmiyor, sosyal belediyeciliğin gereklerini de yerine getiriyoruz. Halk sağlığının ve vatandaşlarımızın huzurunun korunmasına yönelik yapılan çalışmalar, yapılabilecek tüm hizmetlerin en başında gelmektedir. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Vatandaşlarımız son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaştıklarında Alo:153 Zabıta Şikayet Hattı'nı aramalarını istiyoruz. Biz hem esnafımızın hem de vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

Maske kullanımı ve hijyen konularında da esnafı uyaran ekipler, kent genelindeki gıda maddeleri üretim ve satış noktalarındaki denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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