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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi

İHA

Samsun'da uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi

Samsun'da düzenlenen "Uçurtmamda Sevgi Var" isimli etkinlikte uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi.
Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Atakum Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Batıpark’ta "Uçurtmamda Sevgi Var" etkinliği düzenlendi. 2021 Yunus Emre ve Türkçe yılı ile Hacı Bektaş Veli yılı olması nedeniyle yapılan etkinlikte farklı okullarda öğrenim gören çocuklar burada şiirler okudu. Akabinde Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin sözlerinin yazılı olduğu uçurtmalar öğrenciler ve velilileri tarafından uçuruldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Bilim ve Sanat Merkezi stantlarını gezerek öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerden oluşan müzik grubu ise vatandaşların kulaklarının pasını sildi.
Etkinlikte konuşmasını gerçekleştiren Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, "Kültürümüz açısından önemli dönüm noktalarının yıl dönümlerine 2021 yılı içerisinde çok kez tanıklık ettik. Önce İstiklal Marşımızın kabulünün yüzüncü yılını kutladık, ardından Hacı Bektaş Veli’nin 750. ve Yunus Emre’nin 700. vefat yıl dönümlerinde bu yüce şahsiyetleri, gönül erenlerini anmak için burada toplandık. Vefatlarının üzerinden 7 asırdan fazla geçmesine rağmen, bugün hala gönüllerimizde dolaşan bu gönül erleri, Anadolu’da 700 yıldır varlığımızı sürdürmemizin; kullandıkları dil, öğütledikleri sevgi ve hoşgörüyle, birlik ve beraberlik içinde yaşamamızın da mimarlarıdırlar. Anadolu’nun her yerinde bir zenginlik görmek mümkündür. İnsan ve doğa el ele verip nice zenginlikler doğurmuştur bu topraklardan. İşte bu topraklara sonsuz emekle, yılmadan usanmadan hoşgörü tohumları ekmiş Anadolu erenlerinden biridir Hacı Bektaş Velî. Zamanla onların yolunu izleyenler de bu tohumlara su vermiş, nur vermiştir, gün gelsin de tohumlar yeşersin, meyve versin diye. 'Gündüz şevk ile dünya işine, gece aşk ile ahiret işine' prensibini uygular Hacı Bektaş Veli. İnsanların miskinlik etmesini hoş karşılamaz. İnsanların emeklerine saygılıdır. Çalışkanlığı önerir. Dürüstçe çalışmayı kutsar. Yunus Emre de Hacı Bektaş Veli’nin hoşgörü tohumlarını sulamış ve Anadolu insanının kalbinde taht kurmuş bir erendir. Onun bize anlattığı sevgi, asırları aşarak günümüze kadar ulaşmış, şu anda bütün dünya milletlerinin ihtiyaç duyduğunu bildiğimiz temel bir prensip haline gelmiştir. Bütün bunların yanında hem Yunus’un hem de Hacı Bektaş’ın Türkçe’mize olan katkılarını da hatırlatmadan geçmemek gerekir. 2021 Yılında sadece Yunus değil Türkçe vurgusu da yapılmıştır. Çünkü 'Dünya Dili Türkçe' şiarıyla hareket etmek istiyorsak Yunus’un Türkçeye olan katkılarını da görmezden gelemeyiz. Yunus’un döneminde bilim ve sanat dili olarak ağırlıklı olarak Farsça ve Arapça kullanılmaktaydı. Yunus Emre ise şiirlerinde akıcı ve sade Türkçeyi vurgulamış ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i etkileyerek, 1277’de 'bundan böyle meydanda, mecliste Türkçeden başka dil kullanılmaya' fermanının oluşmasına temel oluşturmuştur. Yunus’un bürokrasiyi böylesine etkilemesi, Anadolu’da Türkçenin yazı dili haline gelmesinde oldukça etkili olmuştur" dedi.
Etkinlikte Atakum Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Hamza Tural da bir konuşma gerçekleştirdi.
Programa ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcı Erdal Aksoy katıldı. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

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