Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü

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Samsun'da devrilen beton mikserinin sürücüsü ölümden dönerek hastanelik oldu.



Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çobanözü Mahallesi'nde bulunan yeni sanayi sitesi inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nusret Numanoğlu (34) idaresindeki 55 K 5432 plakalı beton mikseri devrildi. Yaralanan sürücü ön cam kırılarak araçtan çıkartılıp 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dolu beton mikseri ise devrildiği yerden kaldırılması için iş makinaları yardımıyla çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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