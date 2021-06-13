Canik'ten "Sokağım Evim Kadar Temiz" projesi

Samsun'da Canik Belediyesi'nin başlattığı "Sokağım Evim Kadar Temiz" projesi kapsamında ilçe sokaklarında genel temizlik çalışması yapılıyor.

Canik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen proje kapsamında mahallelerin tüm sokaklarında genel temizlik çalışmaları periyodik olarak devam ediyor. Cadde ve sokak temizliğinin toplum sağlığı açısından da son derece önemli olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Kurban Bayramı öncesi tüm mahallelerin genel temizliğinin tamamlanacağını belirtti.

"İlçemizi daha temiz, daha güzel, daha yaşanılır hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuşan Canik Belediye Başkanı Sandıkçı, "Halkımızın çevre temizliğine karşı daha duyarlı olması adına onlara örnek olacak 'Sokağım Evim Kadar Temiz' projesini başlattık. Biz halkımıza örnek oldukça, el birliğiyle sokakları tertemiz olan bir ilçede yaşıyor olacağız" dedi.

Merkez mahallelerdeki sokakların yıkanması, park ve bahçelerin yabani otlardan temizlenmesi, çöp konteynerlerinin boyanması, haşere ve böceklere karşı yıkanıp kireçlenme işlemlerinin yapılması gibi pek çok uygulamanın devam ettiğini ifade eden Başkan Sandıkçı, ilçenin genel temizliğinin periyodik olarak sürdürüleceğini söyledi.

"Hem arkadaşlarımızın devam ettirdiği bu çalışmalar hem de halkımızın çevreye karşı gösterdiği hassasiyet ile cadde ve sokaklarımız daha güzel ve sağlıklı hale gelecektir" diyen Başkan Sandıkçı, kapsamlı temizlik çalışmalarının kırsal bölgelerdeki mahallelerde de sürdürüldüğüne dikkat çekti. İlçenin merkez mahallelerinde bulunan 45 okulun bahçe temizliğinin tamamlandığını belirten Başkan Sandıkçı, sokakları molozlardan temizleme çalışmalarının da yapıldığını ifade etti.

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