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Türkiye ilk kez alınan kararla Başkan Demirtaş gazi ve şehit yakınlarının yüzlerini güldürdü

İHA

Türkiye ilk kez alınan kararla Başkan Demirtaş gazi ve şehit yakınlarının yüzlerini güldürdü

Samsun'da İlkadım Belediyesi, gaziler, gazi eşleri ve şehit yakınları için önemli bir karar aldı. Belediyeye kendi parselleri için abonelik ve yapı ruhsatı için başvuran şehit ve gaziler, alınan ücretlerden muaf tutulacak.
İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ın belediye hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve vatandaşların talep ve isteklerinin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla İlkadım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Serdar Bektaş önderliğinde 7 ay boyunca özveri ile sürdürülen çalışmalar belediye meclisinde meclis üyelerinin kabulüne sunuldu. Oy birliği ile kabul gören düzenlemeler içinde yerel yönetimler arasında tek ve Türkiye’de örnek bir karar da alındı. Alınan karar ile gaziler, gazi eşleri ve şehit yakınları Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce alınan abonelik işlemi gibi tüm ücretlerden ve aynı zamanda kendi parseline yapacakları binalara ilişkin yapı ruhsatı ücretlerinden muaf tutulacak.

“Vatan uğruna ölenlerin hakkı ödenmez”
"Şehit ve gazi ailelerimiz bu vatan için kendi çocuklarını, kendi çocuklarının kanlarını topraklarımızın selameti ve istikbali için feda ettiler. Bu anlamda ben bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle ve şükranla yâd ediyorum" diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Yapı Kontrol Müdürlüğümüzün etkin ve kontrollü bir çalışma sistemiyle hizmet vermesine yönelik 7 maddeden oluşan düzenlemeyi belediye meclis gündemine taşıdık. Yaptığımız düzenlemeler oy birliği ile kabul gördü. Yine Türkiye’de tek olan düzenlememizde gazi ve şehitlerimizin 1. ve 2. derece akrabaları, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce alınan abonelik işlemi gibi tüm ücretlerden muaf tutulacak, aynı zamanda kendi parseline yapacakları binalara ilişkin yapı ruhsatı ücretleri almayacağız. Belediye olarak her zaman şehit ailelerimizin yanında olduk, bundan sonrada her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin güvenle yaşaması için canlarını feda eden şehitlerimizin, bu uğurda gazi olan vatandaşlarımızın hakkını ödemek mümkün değildir. Şehitlerimizin kanı ile çok büyük fedakârlıklarla bizlere emanet edilen vatanımıza sahip çıkmanın yanı sıra güçlü ve güzel yarınlar için çok daha fazla çalışıyor, belediye meclisimizle birlikte ülkemize şehrimize hizmet ediyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan şehit yakınları ile gazilerimiz her şeyin en güzeline layıktır” dedi.
Belediye Meclis gündeminde geçen yeni düzenlemeler ise şöyle:
"Gazi ve şehitlerimizin 1. ve 2. derece akrabaları, Yapı Kontrol Müdürlüğü'nce alınan abonelik işlemi gibi tüm ücretlerden muaf tutulacak, aynı zamanda kendi parseline yapacakları binalara ilişkin yapı ruhsatı ücretleri alınmayacaktır. Yapı ruhsatı düzenlenen parsellerde inşaat bilgilerini içeren tanıtım tabelaları İlkadım Belediyesi'nce hazırlanacaktır. Bu sayede parsellerdeki inşai faaliyete ilişkin bilgilerin herkesçe görülmesi sağlanacaktır. Parselinde ağaç dikme işlemi yapılamayan yapı ruhsatı alan binalarda, ağaçlandırma hizmeti İlkadım Belediyesi'nce verilecektir. Daha yeşil bir İlkadım için alınan bu karar ile ağaçlandırma faaliyetlerimiz hız kazanacaktır. Sözleşme süresi içinde tamamlanan ve iskan alan yapıların müteahhitlerine teşekkür belgesi düzenlenecektir. İşini zamanında ve projesine uygun olarak yapan müteahhitlerin teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Sözleşme süresi içinde veya ruhsat süresi içinde iskan alamayan müteahhitlerin başka parselde bina yapmak istemesi halinde tamamlama sigortası yaptırma zorunluluğu getirildi. Müteahhit, yapı denetim kuruluşu ve şantiye şeflerinin Elektronik tebligat adresi almaya teşvik edilecektir. Bu sayede tebligat için geçen sürelerde oluşan mağduriyetlerin önüne geçilecektir. İbadethaneler, kamu kurumları ve vakıflardan ruhsat ücreti alınmayacaktır."
Detaylı bilgi için ilkadim.bel.tr internet sitesinde duyurular kısmında karar metni paylaşıma açıldı.

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