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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet ihbarı polisi alarma geçirdi

İHA

Cinayet ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun'da cinayet işlendi ihbarı polisi alarma geçirdi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polise cinayet işlendiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis sevk edildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar edilen adrese gittiklerinde G.Ç. adlı gencin içinde 4 kişi olduğunu ileri sürdüğü apartmanın otoparkında bulunan kendi aracının ön ve arka camları ile dikiz aynasını kırdığını tespit etti. G.Ç.'nin annesi ile kardeşinin apartmanın altındaki otoparka gömülü olduğunu iddia etti. Polis yaptığı araştırmada iddianın asılsız olduğunu tespit ederken, kendi aracına zarar verirken ellerinden yaralanan genç 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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