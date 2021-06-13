Yorgun mermi isabet eden şahıs yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yorgun mermi isabet eden şahıs yaralandı

İHA

Yorgun mermi isabet eden şahıs yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde oturduğu yerde göğsüne yorgun mermi isabet eden şahıs yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, petrol istasyonunda çalışan M.K.'ye oturduğu yerde göğsüne havadan düşen yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralı şahıs Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı
YEREL HABERLER Çıkan tartışmada 1 kişi silahla yaralandı
Cinayet ihbarı polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Cinayet ihbarı polisi alarma geçirdi
Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları telef etti
YEREL HABERLER Köpekler evin bahçesindeki tavşan, tavuk ve koyunları ...
İlkadım'dan kaldırım işgaline çizgili önlem
YEREL HABERLER İlkadım'dan kaldırım işgaline çizgili önlem
AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu gösterisi Başkan Deveci: “Çocuklarımız bizim vatanımız”
YEREL HABERLER AtaÇocuklu miniklerden unutulmaz yıl sonu ...
Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu
YEREL HABERLER Bıçaklı saldırıya uğrayan genç hastanelik oldu
Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar
YEREL HABERLER Çaldıkları telefonları satamadan yakalandılar
Başkan Demir çocuklarla uçurtma uçurdu
YEREL HABERLER Başkan Demir çocuklarla uçurtma uçurdu
Huzurevinde ‘Bocce’ heyecanı
YEREL HABERLER Huzurevinde ‘Bocce’ heyecanı
Türkiye ilk kez alınan kararla Başkan Demirtaş gazi ve şehit yakınlarının yüzlerini güldürdü
YEREL HABERLER Türkiye ilk kez alınan kararla Başkan Demirtaş gazi ...
Canik'ten "Sokağım Evim Kadar Temiz" projesi
YEREL HABERLER Canik'ten "Sokağım Evim Kadar Temiz" projesi
Tedavi gördüğü hastanenin 8´nci katından düşen akademisyen öldü
YEREL HABERLER Tedavi gördüğü hastanenin 8´nci katından düşen ...
Başkan Özdemir: "Tüm mahallelerimize eşit hizmet etme gayretindeyiz"
YEREL HABERLER Başkan Özdemir: "Tüm mahallelerimize eşit hizmet etme ...
Araştırma görevlisi ameliyata götürüleceği sırada hastanenin 8. katından atladı
YEREL HABERLER Araştırma görevlisi ameliyata götürüleceği sırada ...
Kafasına kamyonetin arka kapağı düşen kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Kafasına kamyonetin arka kapağı düşen kadın ambulans ...
Samsun'da tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da tır devrildi: 1 yaralı
Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da Yunus polisleri kaza yaptı: 2'si polis 4 ...
Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen mikserin sürücüsü ölümden döndü
Samsun'da uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi
YEREL HABERLER Samsun'da uçurtmalar gökyüzünü şenlendirdi
İlkadım Zabıtası halk sağlığı denetiminde
YEREL HABERLER İlkadım Zabıtası halk sağlığı denetiminde
Attan düşen genç kızın organları Samsun’da 2, Trabzon’da 1 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Attan düşen genç kızın organları Samsun’da 2, ...
Barakadaki cinayette 3 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Barakadaki cinayette 3 kişi toprağa verildi
Samsun'da 22 yaşındaki genç evinin balkonunda ölü bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da 22 yaşındaki genç evinin balkonunda ölü ...
Havza’da sanayi sitesinde altyapı ve yol çalışması başladı
YEREL HABERLER Havza’da sanayi sitesinde altyapı ve yol çalışması ...