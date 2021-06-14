Cenazeye giden imam kaza yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da cenazeye giden imamın aracı yoldan çıkıp su kanalına girerken, imam kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Reşat A.(52) idaresindeki 55 NK 563 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına girdi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İmamın, 19 Mayıs ilçesinin Kertmen Mahallesi imamı olduğu ve bir akrabasının cenazesine giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.