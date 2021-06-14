ÇABES’ten Play-off başarısı

Yalova'da tek devre usulü ile oynanan 3. Lig müsabakalarında 5 maç oynayan Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü (ÇABES), namağlup olarak gruptan 1. çıkarak Playofflarda mücadele edecek.

SamsunÇarşamba temsilcisi Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü 3.Lig B Grubu'nda rakiplerini farklı skorlarla yenmeyi bildi. Oynanan 5 maçta ÇABES, namağlup bir şekilde tamamlamasıyla birlikte, bir üst lige çıkmak için Playoff oynamaya hak kazandı.

14 Haziran tarihi itibarıyla başlayacak olan Playofflara morali yüksek bir şekilde çıkacak olan ÇABES Başkanı Kerim Deniz, “Kupayı Çarşamba'ya getirmeye kararlıyız” dedi.

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