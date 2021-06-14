Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Atakum ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinde 20 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Remzi Özduman (52) idaresindeki 55 ABJ 187 plakalı motosiklet ile Coşkun Karaman yönetimindeki 55 ES 003 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Remzi Özduman, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Özduman yapılan müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Remzi Özduman'ın uzun yıllar eski Samsun Devlet Hastanesi kantinini işlettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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