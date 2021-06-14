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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu uygulama sınava hazırlanan öğrencilere "rehber" oluyor

İHA

Bu uygulama sınava hazırlanan öğrencilere "rehber" oluyor

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından salgın sürecinde eğitimin sürekliliğini desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Rehberim Samsun” mobil uygulamasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
10 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Google Play Store üzerinde yer almaya başlayan Rehberim Samsun uygulaması yayınlandığı günden itibaren toplam 2 bin 300 defa indirilerek yoğun ilgi gördü. Rehberim Samsun Uygulaması Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 6 haziran tarihinde gerçekleştiren Liseye Geçiş Sınavı’na (LGS) katılan 8.sınıflar ile 26 – 27 Haziran tarihlerinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek olan 12. Sınıf öğrencilerine yönelik hazırlandı. Sınava hazırlanan öğrenciler çözemedikleri 3 bin 400 soruyu, fotoğraflarını çekerek Rehberim Samsun uygulamasına çevrimiçi olarak yöneltti. Uygulama üzerinden gelen soruların çözümünü gönüllü öğretmenler anlatımlı olarak ortalama 30 dakika içerisinde öğrenciye iletti. Böylece konu kazanımlarının gerçekleşmesi hızlı ve güvenli şekilde sağlandı.
Yine Rehberim Samsun uygulaması ile öğrenciler günlük hayatlarındaki sorunları, yaşadıkları kaygı durumlarını, ders çalışma konusunda stratejik hatalarını Rehberim Samsun uygulaması üzerinden rehberlik öğretmenlerine çevrimiçi olarak iletiyor. Öğretmenler tarafından sorulara cevap veriliyor veya randevuyla akabinde görüşme yapılıyor. Ayrıca Rehberim Samsun üzerinden öğrenciler üniversite taban puanlarına, puan hesaplama araçlarına, tercih rehberlerine anında ulaşılabiliyor. Öğretmenler, öğrencilerinin gelişim sürecini ebeveynler ise çocuklarının durumunu anlık olarak Rehberim Samsun uygulamasından takip edebiliyor. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Rehberim Samsun uygulaması Android telefonlardan Google Play Store üzerinden indirilebiliyor.

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