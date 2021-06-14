Canik Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 37 zam

Canik Belediyesi, sendika ile imzaladığı toplu iş sözleşmesi ile işçi maaşlarına yüzde 37 zam yaptı.

Canik Belediyesi ve Hizmetİş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile belediye bünyesinde faaliyet gösteren Canik İmarİnşaat Şirketi çalışanlarına yüzde 37’lik ücret artışı yapılması karara bağlandı. Canik İmar İnşaat Şirketi tarafından istihdam edilen işçileri kapsayan sözleşmede yüzde 37’lik maaş zammı ile birlikte çalışma performansına uygun biçimde ek ödemelerin de gerçekleşeceğine karar kılındı.

Canik Belediyesi olarak amaçlarının, emekçilerin emeği karşılığını eksiksiz şekilde alabilmelerini sağlamak olduğunu ifade eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü maddi ve manevi kazanımları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Onlar yazkış, gecegündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin ilçemiz için çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize, vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder; Hizmetİş Sendikası Samsun Şube Başkanlığı ile aramızda imzalanan sözleşmenin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan dilerim" dedi.

Toplu İş Sözleşmesi hakkında bilgi veren sendikanın Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, “Sözleşme sonrasındaki bir yılı kapsayacak şekilde maaşlara yüzde 37 oranında zam yapılmasını kararlaştırdık. Ayrıca işçi kardeşlerimize performansa göre 1500 TL’ye kadar ek ödeme yapılması konusunda anlaştık" diye konuştu.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’ya işçi haklarına verdiği önem ve desteklerinden dolayı teşekkür eden Uzun, “2 aydır süren görüşmelerimizi nihayet güzel bir şekilde sonuçlandırdık. Bu süreç içerisinde iyi niyetli bir yaklaşım sergileyen Belediye Başkanımız İbrahim Sandıkçı’ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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