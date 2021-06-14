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Oğuzhan UYSAL/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da kaporta boya ustası Cengiz Kara (47), oto taşıyıcı TIR'ın aniden kapanan dorsesinde kat arasına sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan usta hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde bir otomotiv şirketinde meydana geldi. Kaporta boya ustası Cengiz Kara, iş yeri önünde çift katlı oto taşıyıcı TIR'ın dorsesinde çalışırken, aniden kapanan demir kat arasında sıkıştı. Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu Kara, sıkıştığı yerden çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kara, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kara'nın, taşıyıcı kat arasında kaldığı anlar, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Oğuzhan UYSAL

2021-06-14 13:20:46



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