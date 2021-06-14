Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkez (ÇEVSAM) Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğünde, Yunanistan Hellenic Open Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ioannis Kalavrouziotis katılımıyla çevrim içi söyleşi gerçekleştirildi.



“Arıtılmış evsel atık sular, tarımsal ürün sulaması için yeniden kullanılmalı”

Söyleşide, Hellenic Open Üniversitesi misyonuna değinen Dr. Kalavrouziotis, hem lisans hem de lisansüstü düzeyde uzaktan eğitim yoluyla yüksek kaliteli üniversite eğitimi sağlandığı, bu amaçla uygun öğrenme materyalleri ve öğretim yöntemleri geliştirildiği ve uygulandığı, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ve uzaktan eğitim alanında ilgili teknoloji ve metodolojinin geliştirilmesi, üniversitenin hedeflerinin kapsamına girdiğine değindi.

Konuşmasında Kalavrouziotis, arıtılmış evsel atık suların tarımsal ürün sulaması için yeniden kullanımının bir atık bertarafı uygulaması olduğunu ve atık suların yüzey sularına atılmasının neden olacağı çevre sorunlarının en aza indirilmesine katkıda bulunduğunu belirterek, etkili yeniden kullanım için jeolojik, meteorolojik, jeokimyasal ve sosyoekonomik faktörlerin önemli olduğuna sözlerinde yer verdi.

Ülkesinde atık suların yeniden kullanımına yönelik uygulamalara değinen Ioannis Kalavrouziotis, “Ulusal mevzuata göre Yunanistan'da atık suların yeniden kullanımına izin verilmektedir. Bu uygulama sadece gıda dışı ürünlerde uygulanır ve Yunanistan'da atık suların yeniden kullanımı şimdilik sınırlı uygulanmaktadır. Ancak arıtılmış atık suyun etkin bir şekilde yeniden kullanımını sağlamak için araştırma ekibimiz, tarımsal ürünlerin sulanması ve tarımda biyokatı uygulaması için bir bilgisayar programı hazırlama konusunda çalışmaktadır” dedi.

Kalavrouziotis, bu kapsamda yakın gelecekte uzun süreli yeniden kullanım altında ağır metallerle toprak kirliliğinin daha doğru değerlendirilmesini sağlamak amacıyla kirlilik endekslerinin daha da iyileştirilmesi; atık su ve biyokatı kalitesinin optimizasyonu ve etkin organik gübreler, atık sudan biyolojik olarak parçalanabilen plastikler gibi yeni ürünlerin üretilmesi ve sağlık riski etkisinin en aza indirilmesi; atık suların amaca uygun yönetimi ve atık suyun yönetiminin dijitalleştirilmesi, biyokatıların tarımda yeniden kullanımı; atık suların yangın söndürmede yeniden kullanılması gibi konuları uygulamaya geçirmeyi planladıklarından bahsetti.



Prof. Dr. Ardalı, Türkiye’deki durumu değerlendirdi

Prof. Dr. Ardalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2017 yılında Türkiye'de Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı projesini başlattığını vurguladı. Bu projeyle tüm atık su arıtma tesisleri atık suyun yeniden kullanım amaçlarının belirlenmesi araştırıldığını belirten Ardalı, projeden elde edilen sonuçlar, mevcut 1015 AAT olmasına rağmen bunlardan sadece 15'inde arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı sağlandığını söyledi. 2000 yılında, Türkiye'de yeniden kullanılan arıtılmış atık suyun toplam hacmi, arıtılmış kentsel atık suyun yüzde 0,78'ine karşılık gelen 29,6 milyon metreküp/yıl olduğunun altını çizen Ardalı, mevcut su potansiyeli ve sektörel su kullanım oranları ile Türkiye, suyun yeniden kullanımında önümüzdeki yıllarda önemli idari ve teknik düzenlemeler yapması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de yeniden kullanım yapılan AAT'lerin durumu, arıtma süreçleri ve AAT'lere uygunlukları değerlendirildiğini anlatan Ardalı, planlanan hedeflerin ve zorlukların gerçekleştirilmesi, 2023 yılı için Türkiye'de geri kazanılmış atık su ve yeniden kullanım hedeflerine yönelik mevzuat değişikliklerinin ardından belirlendiğini vurguladı. Ayrıca atık su arıtımında çamur yönetiminin çok önemli olduğunu belirten Ardalı, çamur yönetimi uygun yapılmazsa kirliliğin tekrar doğaya yayılacağını ve zararlarının daha fazla olacağını vurguladı.

Çeşitli atık suların ve biyokatıların yeniden kullanımı ve katı atık yönetimi gibi alanlarda çalışmalar yürüten Dr. Kalavrouziotis, yapmış olduğu çalışmalara değinerek sözlerine son verdi. Söyleşi Prof. Dr. Yüksel Ardalı moderatörlüğünde, Prof. Dr. Ioannis Kalavrouziotis’nin önemli katkılarıyla tamamlandı.

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