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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Semt pazarlarında terazi denetimi

İHA

Semt pazarlarında terazi denetimi

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince terazi denetimi, etiket denetimi ve pazarcıların pazar standartlarına uygun hareket edip etmediklerini denetledi.
Denetimde ölçü ve tartı aletlerinin damga süreleri ve terazi doğrulukları denetimleri hassasiyetle incelendi. Pazar esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin kontrolünün rutin olarak yapıldığını hatırlatan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde bulunan ölçüler ve ayar memurluğu personeli ile zabıta müdürlüğü personelimizin ortaklaşa düzenlediği denetimlerde 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununda belirtilen hükümlere göre semt pazarlarımızda ölçüm tartı aletlerinin muayene ve kontrolleri yapıldı. Ekiplerimiz sadece terazileri değil hijyen ve diğer konularda da pazar yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan denetimler ile vatandaşlarımızın hem sağlığını korunması hem de maddi açıdan zarar görmesinin önüne geçmek için bu denetimler gerekli. Biz tüm esnafımıza güveniyoruz, art niyetli esnafımız yok ancak bazı durumlarda tartılar bozulabiliyor. Bunu tespit etmek amacıyla bu tür bir uygulamalara devam ediyoruz. Bu kapsamda şeffaf bir uygulamayla ilçe sakinlerinin daha güvenli alışveriş yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşın hakkı ve sağlığı her şeyden önemlidir. Halkımızdan ve esnaflarımızdan ricamız bizlere yardımcı olmalarıdır" dedi.

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