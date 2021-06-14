Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda 50 yaşındaki O.Y.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 192 gram bonzai ile geçirildi. Gözaltına alınan O.Y. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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