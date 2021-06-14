“Bir Kitap, Bir Umut” kampanyasına destek

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Samsun'un Bafra ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Bir Kitap, Bir Umut” kampanyası kapsamında Adliye Sarayı'nda kurulan kitap standına destekler sürüyor.

Adalet Bakanlığı tarafından “Bir Kitap, Bir Umut” sloganıyla başlatılan “Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için Kitap Bağış Kampanyası” kapsamında Bafra Kaymakamlığı himayelerinde ilçede bulunan okullarından toplanan 600 kitap, Kaymakam Cevdet Ertürkmen tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy’a teslim edildi.

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