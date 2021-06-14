Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı

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Samsun'da otomobilin tır ile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 48. kilometresi Acıklı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfettin Çalışkan idaresindeki 55 ACK 157 plakalı otomobil, Azeri uyruklu Ali Shıkhalıyev yönetimindeki 99 CY 595 Azerbaycan plakalı çekici ve 10 ZX 467 dorse plakalı tırın dorsesine çarptı. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Seyfettin Çalışkan 112 ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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