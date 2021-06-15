Motosikletinin yanında ölü bulundu

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Samsun'da bir kişi motosikletinin yanında ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesi Mutaflı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Mehmet Civelek motosikletiyle yayladaki hayvanların yanına giderken kendisinden bir daha haber alınamadı. Telefonunu arayan yakınları Civelek'e ulaşamadı. Mehmet Civelek'in cesedi motosikletinin yanında bulundu. Civelek'in ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mehmet Civelek'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

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