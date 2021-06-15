Doğal gazı açıp intihara kalkıştı, polis ikna ederek hastaneye götürdü



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN´da ailevi problemleri olduğu iddia edilen Saliha K. (50), evin doğal gazını açarak intihar girişiminde bulundu. Yoğun gazdan etkilenen kadın polislerin uzun süren ikna çabalarının ardından evden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesine bağlı Ulugazi Mahallesi´nde meydana geldi. İddialara göre, evinde doğal gazı açarak, alkol alan Saliha K., bir süre sonra çığlık atarak bağırmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yoğun gaz kokusu üzerine evin doğal gazını kesti. Kapıyı açtırmak için ikna çabalarında bulunan polis ekipleri, eve girerek kadınla bir süre konuştu. Yoğun gazdan etkilenen, ailevi problemleri olduğu iddia edilen kadın, ikna edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edilen kadının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-06-15 12:33:46



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