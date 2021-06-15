SAMÜ mezunu Rabia'nın ABD'ye doktora yolculuğu

– Samsun Üniversitesi(SAMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü 2020 yılı mezunu Rabia Sönmez, Amerika Birleşik Devletleri'nde(ABD) George Mason University doktora programına burslu olarak kabul edildi. Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, mezun öğrenciyi makamında kabul ederek kutladı.

Rabia Sönmez'i, tebrik etmek maksadıyla makamında kabul eden Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Geçtiğimiz yıl Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümümüzden mezun ettiğimiz öğrencimizin George Mason University'de burslu olarak doktora programına kabul edilmesi hem öğrencimiz hem de üniversitemiz adına oldukça gurur verici bir durumdur. Ülkemizin ve çalıştığı alanın geleceğine ciddi katkılar yapacağına inandığımız öğrencimize üstün başarılar diliyor, sevgili mezunumuzun bu azminin tüm öğrencilerimize ve genç mezunlarımıza ilham kaynağı olacağına yürekten inanıyorum. Genç mezunumuzun bu başarısı, artık mezun olunan üniversitenin adının değil, gençlerimize kazandırdığı yeterliliklerin önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu üniversite tercihi yapacak tüm gençlerimize hatırlatmak isterim. Bu vesileyle öğrencimize öğrencimizin yetişmesinde ve sahip olduğu özgüveni kazanmasında emeği olan tüm hocalarımıza üniversitem adına şükranlarımız arz ediyorum" dedi.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, karşılaşacağı farklı dinlerden insanları daha iyi tanıması için Rabia Sönmez'e Dinler Tarihi kitabını takdim etti.

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