Veteriner Fakültesinin mezuniyet sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Veteriner Fakültesinin mezuniyet sevinci

İHA

Veteriner Fakültesinin mezuniyet sevinci

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesinde 5 yıllık öğrenimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan öğrenciler, fakültede düzenlenen törenle kep attı.
Covid19 pandemi tedbirleri uygun olarak düzenlenen törende öğrenciler mezuniyet sevincini yaşadı. Törene; OMÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habip Muruz, dekan yardımcıları, akademisyenler ve aileler katıldı.

“Bilim ve vicdan yolumuzu aydınlatsın”
Açılış konuşmalarıyla başlayan törende mezun öğrenciler adına söz alan 20202021 eğitimöğretim yılı fakülte birincisi Ezgi Sude Aybak, mezun olmaktan duydukları sevinci dile getirerek eğitim süreçlerinde emeklerini ve desteklerini esirgemeyen Veteriner Fakültesi akademisyenlerine ve ailelere teşekkür etti. OMÜ’den aldıkları eğitimle mesleklerini etik kurallar çerçevesinde başarıyla icra edeceklerine olan inancını ifade eden dönem birincisi Aybak, “bilim ve vicdan yolumuzu aydınlatsın” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“Veteriner hekimlik mesleğini ülke menfaatleri doğrultusunda, etik kurallara uyarak ifa edin”
5 yıllık zorlu veteriner hekimlik eğitimi sürecinin, pandemi koşulları nedeniyle daha da zorlaştığına dikkat çeken SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habip Muruz, “Pandemi döneminin sonuna yaklaştığımız bu süreçte, sizlerle yeniden mezuniyet töreninde birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.
Mezun öğrencilere kendileri için en doğru hedefi belirleyerek harekete geçmeleri tavsiyesinde bulunan Muruz, “Mesleğiniz kutsal bir meslek. Bundan sonraki süreçte veteriner hekimlik mesleğini ülke menfaatleri doğrultusunda, etik kurallara uyarak ifa etmenizi öneriyorum. OMÜ Veteriner Fakültesi dinamik akademisyen kadrosuyla ülke genelinde ön sıralarda yer edinmiş bir Fakülte. Bu nedenle hem akademisyenlerimize hem de ailelere verdikleri destek için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Mazisinde nice başarılı örnek şahsiyetler bulunan bu mesleğe hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum”
Mezun öğrencileri meslektaşları olarak niteleyen Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak ise şöyle devam etti: “Genç meslektaşlarımızın, mesleğimizin başarı çıtasını daha da yücelteceğine inancım tamdır. Sizler bu Fakülteye adım attığınız andan itibaren artık isimlerinizin önünde bir de unvanlarınız var. Bu süreçten sonra toplum içerisinde size yapılan her övgü ya da yergi, sizi olduğu kadar mesleğinizi de etkileyecektir. Bu nedenle mazisinde nice başarılı örnek şahsiyetler bulunan bu mesleğe hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum. Sizler eğitim alarak mesleki becerileriniz edindiniz. Artık ömür boyu öğrenme süreciniz başladı. Kişisel ve mesleki gelişiminizi sürdürmeye devam ediniz.”
Törenin pandemi koşullarına uygun bir şekilde gerçekleşmesine imkân sağlayan başta Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Dekan Prof. Dr. Albayrak mezun öğrencilere “Fakültemizin kapısı size her zaman açık. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” dedi.
Konuşmaların ardından mezuniyet geleneği olarak Veteriner Fakültesi dönem birincisi Ezgi Sude Aybak, mezuniyet kütüğüne ismini çaktı. Ardından Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak dönem birincisi Aybak’a başarı belgesi ve hediye takdim etti.
Dönem ikinciliğini paylaşan Pınar Ece Yorulmaz ve Yiğit Kaplan’a da başarı belgesi ve hediyelerini SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Doç. Dr. Habip Muruz ile Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Metin Çenesiz taktim etti.
Mezun öğrencilerin hep bir ağızdan veteriner hekimlik yemini ederek coşkuyla keplerini havaya fırlatmasıyla 14. Veteriner Fakültesi Mezuniyet Töreni sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SAMÜ mezunu Rabia'nın ABD'ye doktora yolculuğu
YEREL HABERLER SAMÜ mezunu Rabia'nın ABD'ye doktora yolculuğu
Doğal gazı açıp intihara kalkıştı, polis ikna ederek hastaneye götürdü
YEREL HABERLER Doğal gazı açıp intihara kalkıştı, polis ikna ederek ...
Samsun’da günlük aşı rekoru kırıldı Dün günlük 10 bin doz aşı ile rekor Bugün yarım saatte 1000 doz aşı ile rekor Günlük aşı kapasitesi 21 bin doza çıkartıldı
YEREL HABERLER Samsun’da günlük aşı rekoru kırıldı Dün günlük 10 bin ...
Evlenmek vaadiyle 13 bin 250 lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Evlenmek vaadiyle 13 bin 250 lira dolandırıldı
Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı ...
Başkan Deveci’den Türkiye’nin en genç muhtarının vizyonuna övgü
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den Türkiye’nin en genç muhtarının ...
Sağlık çalışanı 19 kilometre uzaklıktaki iş yerine koşarak gidip geliyor 17 senedir mesaiye koşarak gidip geliyor, günde 38 km koşuyor Katıldığı yarışlarda 10 kupa ve 100 madalya kazandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı 19 kilometre uzaklıktaki iş yerine ...
Başparmak çıkıntısı ve tedavisi
YEREL HABERLER Başparmak çıkıntısı ve tedavisi
Samsun'da mayıs ayı konut satışları yüzde 36,5 artarak 1003 oldu
YEREL HABERLER Samsun'da mayıs ayı konut satışları yüzde 36,5 ...
Motosikletinin yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Motosikletinin yanında ölü bulundu
Engel dolu yaşamına ‘Umut’ bekliyor
YEREL HABERLER Engel dolu yaşamına ‘Umut’ bekliyor
Samsun’un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı
YEREL HABERLER Samsun’un dünya şampiyonları çiçekle karşılandı
Samsun'da otomobil tırın römorkunun altına girdi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil tırın römorkunun altına girdi: 1 ...
Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil tır ile çarpıştı: 1 yaralı
Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil takla attı: 1 yaralı
İş yerinden telefon hırsızlığına 1 tutuklama, 1 adli kontrol
YEREL HABERLER İş yerinden telefon hırsızlığına 1 tutuklama, 1 adli ...
Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazası: 2 yaralı
Alaçam’da Ayak Tenisi Semineri
YEREL HABERLER Alaçam’da Ayak Tenisi Semineri
“Bir Kitap, Bir Umut” kampanyasına destek
YEREL HABERLER “Bir Kitap, Bir Umut” kampanyasına destek
Çarşamba Karma OSB’de ön tahsis protokolleri imzalandı
YEREL HABERLER Çarşamba Karma OSB’de ön tahsis protokolleri ...
Başkasının kredi kartı ile 30 bin liralık yakıt alan tanker sürücüsü yakalandı
YEREL HABERLER Başkasının kredi kartı ile 30 bin liralık yakıt alan ...
Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Semt pazarlarında terazi denetimi
YEREL HABERLER Semt pazarlarında terazi denetimi
Çoklu araç taşıyıcının ikinci katı üzerine düşen işçi ezilerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Çoklu araç taşıyıcının ikinci katı üzerine düşen işçi ...