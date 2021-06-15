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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi’nin “POMEM” başarısı

İHA

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi’nin “POMEM” başarısı

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu öğrencilerinden, 27. Dönem POMEM Kadınlar Spor Mülakatında parkuru başarıyla tamamlayan kursiyerler, Belediye Başkanı Doğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu. Başkan Doğan, “Gençlerimizin başarısı gurur kaynağımız” dedi.
Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursu öğrencilerinden 73’ü, 27. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kadın spor mülakatına girerek 56 kişi parkuru başarıyla tamamladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, gençleri tebrik ederek başarılarının daim olmasını diledi.

“Gençlerimizi tebrik ediyorum”
Belediye Başkanı Halit Doğan, “Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda POMEM spor mülakatlarına hazırlanan kadın kursiyerlerimizden 56’sı, parkuru başarı ile tamamladılar. Başarıları bizleri çok mutlu etti. Çok emek gösterdiler, karşılığını alıyorlar. Rabbim haklarında hayırlısını eylesin. Erkek kursiyerlerimiz de geçtiğimiz günlerde mülakatlara girdi. 136 kursiyerimizin, 125’i parkuru başarıyla tamamlayarak bizleri gururlandırdı. Önlerinde sözlü mülakatlar var, inşallah onu da başarıyla tamamlayarak hayallerine biraz daha yaklaşacaklar. Parkuru geçemeyen kardeşlerimiz de üzülmesinler, tekrar hazırlanıp İnşallah onlar da emeklerinin karşılıklarını alacaklar” dedi.

Başkan Doğan’a çiçekli teşekkür
Spor mülakatlarını başarıyla tamamlayan kursiyerler, Belediye Başkanı Halit Doğan’ı ziyaret ederek desteklerinden dolayı kendisine çiçek takdiminde bulundular. Kursiyerlere teşekkür eden Başkan Doğan, “Parkuru başarıyla tamamlayan kardeşlerimiz belediyemizi ziyaret ettiler, nazik hediyeleri için çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizin mutluluğunu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Gençlerimizin hayalleri için çabaladığını görmek, onların yaşamlarına dokunabilmek bizim için çok değerli. Bu anlamda belediyemiz kurslarında hazırlanan, hedefleri için azimle çabalayan kardeşlerimi tekrar tebrik ediyorum. Başarıları daim olsun” şeklinde konuştu.

Kursiyerler POMEM hazırlık süreçlerini anlattı
Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında mülakatlara hazırlanan öğrenciler hazırlık süreçlerine dair açıklamalarda bulundular. Rabia Bal, “Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında 45 aydır POMEM mülakatlarına hazırlanıyorum. İlk parkura çıktığımda çok zorlandım. 67 saniyeyle başladığım parkur çalışmalarını, mülakatlarda 48 saniye yaparak başarıyla tamamladım. Belediye Başkanımız Halit Doğan’a ve hocalarımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldular.”
Kübra Karakaya, “Belediyemizin açtığı kurslarda 6 ay önce başladım mülakatlara hazırlanmaya. Çok sakatlıklar ve morluklar yaşadım. Ama her düştüğümde daha da iyisini yapmak için azimle çalıştım. Çok şükür parkura girdiğimde 48 saniyeyle tamamladım. Belediye başkanımız ve hocalarımız, hepsi bizimle çok ilgilendi. Çalışmalarımızı hep desteklediler. Çok teşekkür ediyorum tekrardan, çok mutlu olduk. Önümüzde sözlü mülakatlar var, onlara hazırlanıyoruz şimdi. Hakkımızda hayırlısı olsun, inşallah başarıyla tamamlarız” ifadelerini kullandı.

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