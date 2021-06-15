Büyükşehir Belediyesi’nden ‘akıllı şehir’ açıklaması

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 1 Haziran’da ASELSAN ile imzaladığı ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ hakkında açıklama yaptı.

Proje öncesinde Samsun trafiğinin röntgenini çeken Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle Atatürk Bulvarı’nın trafik kesit sayımı esnasında trafiğin yoğun olduğu bölümlerde, çift yönlü, günlük ortalama 70 bin araç sayısına ulaşıldığını tespit etti. Bunun yanı sıra, trafiğin en yoğun olduğu 07.30 08.30 ile 17.1517.45 saatlerinde Atatürk Bulvarı, 100. Yıl Bulvarı, Abdullah Gül Bulvarı ve İsmet İnönü Bulvarı’nda ortalama “trafik akış hızı” ölçümü yapıldı. Yapılan ölçümler sonucunda ortalama hızların; Atatürk Bulvarı’nda saatte 38 kilometre, 100. Yıl Bulvarı’nda sabah 19 kilometre, akşam 22 kilometre, Abdullah Gül Bulvarı’nda 32 kilometre ve İsmet İnönü Bulvarı’nda da 30 kilometre olduğu saptandı. Bu durumun trafik akış ortalama hızının azami hız sınırından oldukça düşük olduğu ve sürüş konforunun azaldığını ortaya koydu.



Yakıt tüketimi ve karbon salınımı

Akıllanan trafik uygulamaları ile artan araç sayısının beraberinde getirdiği zaman kaybı, yakıt tüketimi ve karbon salınımı artışı gibi sorunların önüne geçilecek proje kapsamında ayrıca trafik kaza oranları da belirlendi. Buna göre İl Emniyet Müdürlüğü 2019 Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy kaza istatistikleri incelendi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 21’inin Atatürk Bulvarı’nda, yüzde 5’inin 100. Yıl Bulvarı’nda, yüzde 4’nün ise Doğu Çevre Yolu CanikOtogar arasında gerçekleştiği tespit edildi. Merkez ilçede meydana gelen 64 kazada ise 113 kişinin yaralandığı, 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazaların ağırlıklı olarak hız ihlali, kavşak geçiş kurallarına riayet etmemek, yaya kusurları ve trafiğe katılım kaynaklı olduğu görüldü. İl genelinde ise toplam 6 bin 90 adet trafik kazası meydana gelirken, 4 bin 353 kişinin yaralandığı, 87 kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yapılan tespitler doğrultusunda Samsun’da trafik güvenliğini yükseltmek, konforu artırarak verimliliği sağlayabilmek adına kısa, orta ve uzun vadeli çözümler oluşturmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, ‘Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi’ ile Türkiye’de örnek bir çalışmaya imza atmayı hedefliyor.

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