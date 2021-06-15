Aracının muayenesinden dönerken kaza yaptı: 1 yaralı

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Samsun'da bir kişi aracının muayenesinden dönerken geçirdiği kazada yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun Ankara karayolu Sarıışık mevkisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdoğan A. idaresindeki 42 EPU 73 plakalı hafif ticareti araç Samsun'dan Kavak istikametine seyir ederken kavşakta yolu karşıya geçmek isteyen Haydar D. yönetimindeki 55 BCM 41 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Haydar D.’nin Amasya'dan Merzifon ilçesinden Samsun'a araç muayenesine geldiği ve geri dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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