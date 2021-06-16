Samsun’da sanayi çalışanları aşılanıyor Fabrikalardan sırayla gelen işçiler mobil ekiplerce aşılandıktan sonra tekrar işinin başına dönüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da sanayi çalışanları aşılanıyor Fabrikalardan sırayla gelen işçiler mobil ekiplerce aşılandıktan sonra tekrar işinin başına dönüyor

İHA

Samsun’da sanayi çalışanları aşılanıyor Fabrikalardan sırayla gelen işçiler mobil ekiplerce aşılandıktan sonra tekrar işinin başına dönüyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) kurulan mobil aşı merkezi ile fabrikalardan sırayla gelen işçiler aşılanıyor.
Türkiye genelinde eski normale dönüşün daha erken olması için aşılama çalışmalarına hız verildi. SGK'lı çalışanlara aşılanma hakkının verilmesiyle birlikte de Türkiye’de ve Samsun’da aşılama rekorları kırılmayı başlandı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Tekkeköy ilçesinde bulunan Samsun Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasına kurulan mobil aşı merkezi ile sanayi çalışanlarını aşılamaya başladı. Fabrikalardan 12’şer kişilik gruplarla gelip, mobil aşı ekibi tarafından aşılanan çalışanlar kısa bir süre bekledikten sonra tekrar işlerinin başına geri dönüyor.

“Mobil aşı merkezimize her sanayi çalışanı gelerek aşı olacak”
Her sanayi çalışanını aşılayacaklarını belirten Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, “Samsun’da mobil aşı ekiplerimizi kurduk. Merkez dahil tüm OSB’lerde çalışanları aşılamaya başladık. Tekkeköy’deki OSB’de uygulamayı takip ediyoruz. SGK’lı olan tüm çalışanlarımızı hızlı bir şekilde aşılamaya çalışıyoruz. Samsun’da yeni aşı hakkı olan kişilerin eklenmesiyle birlikte 780 bin civarında hedef nüfusumuz var. Şu an itibarıyla yüzde 50’sinden fazlasını aşılamış olduk. Dün 15 binden fazla kişiyi aşıladık ve bu büzüm için rekordu. Bugün yeni bir rekor kıracağımızı düşünüyorum. Sayısal anlamda son 1 saat içerisinde yaklaşık 2 binden fazla aşı yaptık. Bafra, Çarşamba ve İlkadım ilçemizde de aşı merkezlerimizi kurduk. Buradaki vatandaşlarımızı aşı olmaya bekliyoruz. Mobil aşı merkezimize her sanayi çalışanı gelerek aşı olacak. Buradaki fabrika ve iş yerleri ile görüştük. Hepsini sırayla aşı olmaya bekliyoruz. Sanayideki aşılama bitene kadar burada kalacağız. Çok kısa süre içerisinde aşılamayı bitirmeyi hedefliyoruz. Ne kadar kısa sürede ne kadar fazla aşı yaparsak pandemi ile mücadelemiz de o kadar etkili olur” dedi.

“Aşılama oranı yüksek olan Yakakent ve Alaçam mavi renge döndü”
Aşılama oranının yüksek olduğu ilçelerin mavi renge erken döndüğüne de değinen Oruç, şunları söyledi:
“İş yerlerinde aşılama yapıyoruz ama bununla birlikte tüm kamu hastaneleri, özel hastaneler, üniversite hastanesi, sağlık ocaklarında aşılama çalışması devam ediyor. Aşı hakkı gelen vatandaşların en kısa sürede sağlık merkezlerine gelerek aşı olmalarını istiyoruz. Kısa sürede etkin aşılama yaparsak pandemiden kurtulmuş oluruz. Samsun’a bakıldığı zaman aşılama oranı yüksek olan ilçelerimizde daha erken maviye döndüğümüzü görüyoruz. Özellikle Yakakent ve Alaçam ilçelerindeki aşılama oranı Samsun’daki en yüksek oranlarda. Erken dönemde aşılamayı yaparsak o kadar erken maviye döneceğiz. O yüzden bu duyarlılığı gösteren vatandaşlarımızdan aşı sırası gelenlerin aşılarını olmalarını istiyoruz.”

“Biz de işçiler olarak ‘Bu kadar insan aşıya giderse sanayide işler durur’ diyorduk”
Mobil aşı ekipleri tarafından aşıları yapılan sanayi çalışanları ise “Biz de kendi aramızda arkadaşlarımızla konuşuyorduk. ‘Bu kadar insan aşıya giderse sanayide işler durur’ diyorduk. Bakanımızın açıklamasından sonra mobil aşı ekipleri sanayiye gelerek işlerin aksamasına da engel oldu. Aşıdan korkuyorduk. Aşı olunca anladık ki korkulacak bir şey yok. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Bu hizmeti ayağımıza kadar, çalıştığımız yere getiren devletimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.
İl merkezindeki mobil aşılama ekibi, Samsun Organize Sanayi Bölgesi Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü binasına kurulan mobil aşı merkezi, sanayi çalışanlarının aşılamaları bitene kadar aşılama uygulamasına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: 30 dakikada 1000 doz aşı yaptık
YEREL HABERLER Samsun Sağlık Müdürü Oruç: 30 dakikada 1000 doz aşı ...
Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
Bozuk para hırsızlığı zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Bozuk para hırsızlığı zanlısı yakalandı
Otomobilin, bisikletiyle işe giden şahsa çarpıp metrelerce savurduğu feci kaza kamerada
YEREL HABERLER Otomobilin, bisikletiyle işe giden şahsa çarpıp ...
Sahte banka görevlisinin tuzağına düştü, 8 bin 249 lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Sahte banka görevlisinin tuzağına düştü, 8 bin 249 ...
Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Samsun'da 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Aracının muayenesinden dönerken kaza yaptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Aracının muayenesinden dönerken kaza yaptı: 1 yaralı
Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Başkan Demir: “Toprak ve yeşille uyumlu bir proje olacak”
YEREL HABERLER Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı ...
İlkadım’da iskan almayan müteahhitlere yeni yapı ruhsatı yok
YEREL HABERLER İlkadım’da iskan almayan müteahhitlere yeni yapı ...
Büyükşehir Belediyesi’nden ‘akıllı şehir’ açıklaması
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi’nden ‘akıllı şehir’ açıklaması
Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi’nin “POMEM” başarısı
YEREL HABERLER Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi’nin “POMEM” ...
Büyükşehir, Sakatlar Derneği’ne yeni hizmet binası yapacak
YEREL HABERLER Büyükşehir, Sakatlar Derneği’ne yeni hizmet binası ...
Veteriner Fakültesinin mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Veteriner Fakültesinin mezuniyet sevinci
SAMÜ mezunu Rabia'nın ABD'ye doktora yolculuğu
YEREL HABERLER SAMÜ mezunu Rabia'nın ABD'ye doktora yolculuğu
Doğal gazı açıp intihara kalkıştı, polis ikna ederek hastaneye götürdü
YEREL HABERLER Doğal gazı açıp intihara kalkıştı, polis ikna ederek ...
Samsun’da günlük aşı rekoru kırıldı Dün günlük 10 bin doz aşı ile rekor Bugün yarım saatte 1000 doz aşı ile rekor Günlük aşı kapasitesi 21 bin doza çıkartıldı
YEREL HABERLER Samsun’da günlük aşı rekoru kırıldı Dün günlük 10 bin ...
Evlenmek vaadiyle 13 bin 250 lira dolandırıldı
YEREL HABERLER Evlenmek vaadiyle 13 bin 250 lira dolandırıldı
Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı hastaneden kaçtı
YEREL HABERLER Doğal gazla intihara kalkışan kadın kaldırıldığı ...
Başkan Deveci’den Türkiye’nin en genç muhtarının vizyonuna övgü
YEREL HABERLER Başkan Deveci’den Türkiye’nin en genç muhtarının ...
Sağlık çalışanı 19 kilometre uzaklıktaki iş yerine koşarak gidip geliyor 17 senedir mesaiye koşarak gidip geliyor, günde 38 km koşuyor Katıldığı yarışlarda 10 kupa ve 100 madalya kazandı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı 19 kilometre uzaklıktaki iş yerine ...
Başparmak çıkıntısı ve tedavisi
YEREL HABERLER Başparmak çıkıntısı ve tedavisi
Samsun'da mayıs ayı konut satışları yüzde 36,5 artarak 1003 oldu
YEREL HABERLER Samsun'da mayıs ayı konut satışları yüzde 36,5 ...
Motosikletinin yanında ölü bulundu
YEREL HABERLER Motosikletinin yanında ölü bulundu