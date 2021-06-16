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Türkiye’nin 3’ncü tarıma dayalı OSB'si Bafra’ya kuruluyor

İHA

Türkiye’nin 3’ncü tarıma dayalı OSB'si Bafra’ya kuruluyor

Samsun’un Bafra ilçesinde Türkiye’nin üçüncü tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi (OSB) kuruluyor. Yetiştirilen sebze, meyve ve hayvansal gıdaların endüstriyel ürüne dönüştürüleceği Sera OSB’nin kent ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Bitkisel üretim ve endüstriyel tarımda Bafra’nın seracılıkta marka olacak” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle 15 şehirde yürütülen ihtisas organize sanayi bölgesi projeleri devam ediyor. Bunlardan 8’ini Besi OSB olmak üzere Çiçekçilik OSB, Süt OSB, Hayvansal Ürünler OSB ve 4’ünü ise Sera OSB oluşturuyor. Bitkisel ve hayvansal üretimin işlendiği tesislerin kümeleştiği tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri (Sera OSB), tarım ve sanayi sektörlerinin senkronizasyonuyla üretilen gıdaların ticari ürüne dönüşmesi açısından büyük önem taşıyor. Ucuz maliyetli üretimin teşvik edilmesi, orta ve büyük ölçekli modern tarımsal üretim işletmelerinin ihtisaslaşmalarının sağlanması, markalaşmayla kalite standartlarının yükseltilmesi ve üretici gelirlerinin artırılması amacıyla kurulan tarımsal ihtisas organize bölgeleri, şehirlerde tarımın gelişmesinde önemli rol oynuyor.

3. Sera OSB Bafra’da kuruluyor
Tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinden 3’ncü Sera OSB’nin hayata geçeceği Samsun’un Bafra ilçesinde tüm hızıyla çalışmalar sürüyor. Doğankaya ve Şeyhulaş mahallelerindeki 119 hektarlık arazi üzerine kurulacak Sera OSB’nin altyapı ihale sözleşmesi geçen 22 Mart’ta imzalandı. Toplamda 53 endüstriyel tarım işletmesinin faaliyet göstereceği sanayi bölgesi, 1200 kişiye istihdam sağlayacak. Oluşturulan 30 sanayi parselindeki arazilerin tahsislerinin ardından firmaların 2022 yılında üretime geçmesi bekleniyor. Yatırımcıların ihracata yönelik sebze, fide ve süs bitkileri yetiştiriciliği ile ıslah çalışmaları yapmalarının planlandığı Sera OSB’de, salça, turşu ve sebze kurutma fabrikaları, paketleme, sebze ve meyve kurutma tesisleri ile soğuk hava depolarının kurularak endüstriyel tarımın geliştirilmesi hedefleniyor.

Başkan Demir: “Hayırlı olsun”
Bitkisel üretim ve endüstriyel tarımda Bafra’yı seracılıkta marka kent yapacak Sera OSB ile ilgili değerlendirmede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehrin güçlü lojistik altyapısı, ulaşım ve pazarlara yakınlığı sebebiyle organize sanayi bölgesi yatırımcıları için önemli avantajlar sağladığını söyledi. Türkiye’nin en verimli topraklara sahip Bafra ve Çarşamba ovalarındaki tarımsal üretimi geliştirecek Sera OSB’nin kent ekonomisine büyük fayda sağlayacağını ifade eden Başkan Demir, “İlimizi tarım noktasında daha ileri bir düzeye taşımak konusunda Bafra Sera OSB, ilimiz için çok büyük bir kazanç olacak. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. 30 milyon 656 bin TL keşif bedeli bulunan Sera OSB, ilçemize kazandıracağımız ikinci OSB yatırımı olacak. Alt yapı ihalesini yaptık saha yatırımları başlayacak. Sera OSB, hem Samsun'a hem de Bafra'ya büyük bir motivasyon sağladı. Hayata geçmesiyle Samsun Türkiye’de tarım, istihdam artışı ve sanayi yatırımları noktasında en önde gelen şehirlerden birisi olacak. Bafra’ya hayırlı olsun. Yatırım için desteklerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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